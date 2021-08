No aniversário, Vasco perde

CB Correio Braziliense

(crédito: Rafael Ribeiro/Vasco)

O Vasco sofreu a terceira derrota seguida na Série B ao cair diante do Operário, por 2 x 0, ontem, no Estádio Germano Kruger (PR), pela 20ª rodada. O resultado aumentou a pressão sobre o técnico Lisca.

O Vasco começou melhor a partida, criou oportunidades, mas não fez gol. O Operário, por outro lado, foi certeiro. Logo na primeira volta do relógio, Germán Cano assustou em chute que passou rente à trave.

O goleiro do Operário trabalhou aos 16 minutos e evitou o gol olímpico de Marquinhos Gabriel. O time paranaense acordou e assustou em chute de Fabiano. No lance seguinte, porém, Djalma Silva tomou a bola de Marquinhos Gabriel e achou Marcelo para mandar uma bomba, sem chance para o goleiro vascaíno.

O Vasco tentou empatar aos 33, mas a cabeçada de Cano ficou n “quase”. No minuto seguinte, Marcelo chutou, a bola desviou em Ricardo e bateu no travessão. No rebote, Paulo Sérgio ampliou para os donos da casa.

No segundo tempo, Paulo Sérgio roubou a bola de Marquinhos Gabriel e bateu cruzado, com muito perigo. O Vasco tentou a reação a partir dos 16 minutos. Caio Lopes chutou de primeira e assustou.

Antes do apito final, Morato ainda foi expulso por reclamação (deu um bico na bola.)

Botafogo

O Botafogo se apega à melhor campanha como mandante da Série B do Campeonato Brasileiro para o confronto deste domingo, contra o Vila Nova, às 11h, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada. Em nove jogos como mandante durante o primeiro turno, o alvinegro venceu sete, empatou um e perdeu uma única vez – 76,1% de aproveitamento, o que mantém o time na briga pelo acesso à primeira divisão.

O técnico Enderson Moreira cumpre suspensão e não comanda o time à beira do gramado. Em campo, sem o volante Luís Oyama, também suspenso, a tendência é de que Pedro Castro volte ao time ao lado de Barreto, embora Romildo, Matheus Frizzo e Kayque sejam opções para o setor.