Paradinhas

CB Correio Braziliense

» Fluminense

Demitido na manhã de ontem, o técnico Roger Machado teve o substituto definido no mesmo dia. A diretoria do clube efetivou o auxiliar técnico Marcão, que tem sido uma "bola de segurança" da atual gestão.

» Flamengo

O uruguaio Arrascaeta, com fadiga muscular, está fora do duelo diante do Ceará, hoje, pelo Brasileirão. Rodrigo Caio, Isla, Bruno Henrique, Willian Arão e Thiago Maia completam a lista de desfalques do rubro-negro.

» Corinthians

Sylvinho não revelou qual escalação vai utilizar na visita ao Athletico-PR. Mas o técnico não tem problemas e relacionou força máxima para o duelo. A dúvida é se Renato Augusto começa jogando.

» Internacional

Thiago Galhardo seguirá como ausência na partida de hoje, contra o Santos. O atacante tem conversas em andamento com o Celta, da Espanha, e ficou de fora da lista de relacionados mais uma vez.

» PALMEIRAS

O Palmeiras duela, hoje, contra o Cuiabá, em partida que marcará o primeiro encontro entre os dois clubes em toda a história. A disputa inédita vale a recuperação palmeirense na briga pela liderança.

» São Paulo

O atacante Luciano e o meia Benítez estão à disposição do técnico Hérnan Crespo e foram relacionados para a partida deste domingo, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão.