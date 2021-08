Prefeitura de Belo Horizonte volta a proibir torcida em jogos de futebol

MM Matheus Muratori - Estado de Minas

(crédito: Alexandre Guzanshe/EM/DA Press)

A Prefeitura de Belo Horizonte desaprovou os dois eventos-teste na cidade na última semana e vai voltar a proibir a realização de jogos e outros eventos esportivos com público presente. A decisão será oficializada nesta segunda-feira (23/8), com publicação no Diário Oficial do Município (DOM).

Uma reunião organizada pela Prefeitura de BH entre representantes do governo municipal, clubes de futebol - América, Atlético e Cruzeiro - e Minas Arena (concessionária responsável pela gestão do Mineirão) estava prevista para as 9h desta segunda. Contudo, o encontro foi desmarcado e a decisão já foi tomada neste domingo (22/8).



A Prefeitura de BH, por meio do Comitê de Enfrentamento à covid-19, já fez a análise dos eventos-teste e não titubeou em informar a decisão. Segundo o Executivo, descumprimentos das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas sustentaram a medida.

O Mineirão foi o palco dos dois eventos-teste. O primeiro teste ocorreu na última quarta-feira (18), na partida entre Atlético e River Plate, da Argentina, pela volta das quartas de final da Copa Libertadores. Mesmo com uma série de restrições e regras pré-estabelecidas, a partida registrou aglomeração e desobediência às normas.

Diante do observado na quarta, a Prefeitura de BH se reuniu com os representantes para breves correções visando à partida entre Cruzeiro e Confiança, na última sexta (20), pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As cenas, contudo, foram semelhantes às do jogo entre Atlético e River, mas em menor escala.

O Mineirão, que geralmente divulga o público pagante e presente ainda com o jogo em andamento, ainda não divulgou esse dado. O Cruzeiro, mandante do jogo, também ficou de informar neste sábado o número de torcedores, mas ainda não se manifestou.

A Prefeitura de BH divulgou uma nota a respeito da decisão. Leia, abaixo, a íntegra do comunicado:

"A Prefeitura de Belo Horizonte informa que a reunião desta segunda-feira, com representantes do Mineirão e dos clubes de futebol, foi cancelada.

Será publicada na próxima edição do Diário Oficial do Município portaria que proíbe torcida nos estádios da capital.



Após análise dos dois eventos teste realizados na última semana, a decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à covid-19 diante do descumprimento das regras e dos protocolos estabelecidos para a realização das partidas."