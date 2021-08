CB Correio Braziliense

(crédito: Miguel Medina/AFP)

Prejudicada por dois erros do goleiro polonês Wojciech Szczesny, a Juventus não passou do empate, ontem, com a Udinese, por 2 x 2, na abertura do Campeonato Italiano. Cristiano Ronaldo (foto), que começou no banco, entrou em campo na segunda etapa e acreditou ter feito o gol da vitória do time de Turim nos acréscimos, mas o lance foi anulado pelo VAR por impedimento.