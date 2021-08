Prelúdios do mata-mata

CB Correio Braziliense

Adversários nas quartas de final da Copa do Brasil, com o primeiro jogo na quinta-feira, Fluminense e Atlético-MG se enfrentarão duas vezes na mesma semana. O primeiro encontro ocorre hoje, em São Januário, para a disputa da 17ª rodada do Brasileirão. A partida, marcada para as 20h, vale o recorde de vitórias seguidas para os atleticanos e representa o início de uma nova fase para o time carioca, que demitiu Roger Machado e efetivou o sempre disposto Marcão como novo treinador.

Líder isolado, o Atlético-MG pode abrir uma vantagem ainda maior em relação a Palmeiras e Fortaleza, segundo e terceiro colocados, respectivamente. Além de disparar na ponta, o clube mineiro busca a 10ª vitória seguida na disputa do Brasileirão, o que representa um recorde da Era dos pontos corridos.

Apesar da maratona de jogos vivida pelo Atlético-MG, com a Libertadores e a Copa do Brasil, o técnico Cuca tem conseguido manter a base do time titular durante boa parte do Brasileirão. Para o duelo contra o Fluminense, ele deve fazer pelo menos duas mudanças, pois o volante Jair e o lateral Mariano sentiram fisgadas na coxa. A tendência é de que Guga e Tchê Tchê voltem a aparecer no time titular.

O Fluminense busca se reorganizar. O novo treinador inicia o desafio com a missão de encerrar uma série de quatro derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Além disso, após a eliminação na Libertadores, ele tentará evitar a frustração de sair da disputa da Copa do Brasil. O jogo desta segunda-feira traçará um panorama sobre a possibilidade de eliminar o Atlético-MG no mata-mata.

Na reestreia no comando tricolor, Marcão deve fazer apenas uma mudança na escalação para enfrentar o líder do campeonato. Como Paulo Henrique Ganso se lesionou no meio da semana, Lucca será o escolhido para ficar com a vaga em aberto no setor ofensivo, enquanto o restante do time deve ser o mesmo que começou jogando no Equador.

A provável escalação do Fluminense terá Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Luiz Henrique e Fred.

O Atlético-MG deve iniciar o jogo com Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Savarino (Vargas) e Hulk.





Flamengo fica no empate com o Ceará

O torcedor do Flamengo está mal-acostumado com as goleadas na Era Renato Gaúcho, que colocaram o time nas semifinais da Copa Libertadores e nas quartas da Copa do Brasil. Por isso, não deve ter gostado do empate por 1 x 1 com o Ceará, ontem, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O time carioca poupou o uruguaio Arrascaeta e não contou com outros titulares, como os meias Bruno Henrique e Willian Arão, suspensos, e o lateral-direito Isla, machucado. Na realidade, o grupo parece de olho no jogo de ida contra o Grêmio, na quarta-feira, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil.

Apesar do amplo domínio na posse de bola, o Flamengo não se mostrou efetivo diante de um Ceará muito aplicado na marcação e prático no ataque, armado no esquema 4-5-1.

As melhores chances de ataque foram do Ceará, que assustou aos 14 minutos em uma cabeçada de Cléber, que desviou em Léo Pereira. Depois perdeu grande chance com Vina, que finalizou por cima após receber cruzamento na medida de Rick.

Mas o meia Vina não desperdiçou a segunda oportunidade. Fernando Sobral roubou a bola na intermediária, fez a tabela e, depois, o passe para Vina, que invadiu a área pelo lado direito e bateu no alto, abrindo placar aos 31 minutos.

O Flamengo tentou reagir, mas finalizou mal. O empate veio aos seis minutos do segundo tempo. Filipe Luís desceu pelo lado esquerdo e fez o passe para Vitinho, na frente da área. Ele ajeitou e bateu forte no canto direito.

Os dois times se revezaram no ataque e perderam boas chances, mantendo o empate até o final.





Corinthians vence no Sul

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR, por 1 x 0, ontem, na Arena da Baixada, em Curitiba, o volante Roni é um dos símbolos da boa fase da equipe. Com boa presença no ataque, o jogador de 22 anos foi decisivo para o time chegar à segunda vitória seguida no torneio, um feito inédito (havia vencido o Ceará). Com isso, a equipe começa a buscar novas ambições, depois de um início marcado por desconfiança.

Roni confirma que o time se encontrou nos últimos jogos. Antes de vencer Athletico-PR e Ceará, a equipe corintiana havia empatado com o Santos, na Vila Belmiro. “É o trabalho coletivo que vem surtindo efeito. A gente não chega a lugar nenhum individualmente. O time se encaixou melhor. Estamos fazendo bons jogos. Sofremos um pouco no jogo, mas conseguimos os três pontos”, disse o jogador formado no próprio clube.

Roni está tentando recuperar espaço entre os titulares. No total, o jovem tem 27 partidas disputadas na temporada, sendo 16 como titular. Com o novo treinador, foram 16 jogos, 11 começando como titular. Ele foi escalado nos quatro últimos compromissos. No Paraná, participou de boas triangulações com Giuliano e Adson, principalmente no primeiro tempo. Na etapa final, definiu a vitória marcando o terceiro gol no torneio.

“Não sei onde podemos chegar. A gente quer brigar para ficar lá em cima na tabela e também brigar pelo título, a ambição do Corinthians em todos os torneios”, finalizou Roni.

Santos e Inter ficam no 2 x 2

“Menino da Vila", Yuri Alberto voltou a Santos e foi o responsável por decretar o empate do Internacional por 2 x 2 diante do clube paulista, ontem, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou muito carinho ao ex-clube, mas também comemorou o ponto conquistado fora de casa.

“É muito gratificante. Aqui foi onde comecei. Sou muito grato a todos do Santos. É uma equipe pela qual eu tenho muito carinho. Glória a Deus por mais um gol e por ter ajudado meus companheiros a saírem com ponto fora de casa”, falou o atacante.

O ponto foi comemorado por Yuri Alberto, uma vez que só foi conquistando nos minutos finais da partida. O Internacional chegou a abrir o placar com o estreante Mercado, mas levou a virada, com gols de Gabriel Pirani e Madson. O atacante colorado decretou a igualdade no apagar das luzes. “Estávamos saindo com a derrota, mas foi um empate muito importante. Um jogo muito difícil, deixamos tudo em campo. O empate foi muito bom para nós Agora é trabalhar e ir para o próximo desafio”, disse.

Apesar do empate, o Internacional caiu uma posição na tabela de classificação e ficou em 10º lugar, com 22 pontos, assim como o Santos. No entanto, o time gaúcho chegou ao quarto jogo sem derrotas na competição.

O próximo desafio do Inter é diante do Atlético-GO, no próximo domingo, às 18h15, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Palmeiras batido pelo Cuiabá

O Palmeiras está perdendo o rumo no Campeonato Brasileiro. A equipe não consegue mostrar força na competição por pontos corridos e pode ver o líder Atlético-MG abrir oito pontos de vantagem. Ontem, no Allianz Parque, a equipe de Abel Ferreira sufocou, mas esbarrou na forte defesa do Cuiabá e somou a quarta partida sem vitórias na competição, surpreendido por 2 x 0.

Sem jogo no meio de semana, o técnico Abel Ferreira optou por mandar titulares a campo. Queria melhorar o entrosamento de Dudu com Wesley e Rony. No primeiro ataque do Cuiabá, no entanto, com um minuto, Lucas Ramon avançou pela direita e cruzou para trás. Clayson dominou e bateu forte no canto de Weverton: 1 x 0 para os visitantes.

O Cuiabá se postou do meio para trás e complicou a vida do Palmeiras. O time rodava as jogadas, apertava, mas não conseguia finalizar. Quando encontrou uma brecha, empatou com Zé Rafael. Mas o VAR impugnou o lance por impedimento de Dudu.

No segundo tempo, o Palmeiras cresceu no confronto e foi empilhando chances de empate. Deyverson entrou com vontade e parou em excelente defesa de Walter. A cabeçada foi à queima roupa. Era um bombardeio verde. Todo à frente, quase foi surpreendido numa escapada de Gava. Weverson salvou.

Modificado, com Scarpa e Veiga novamente lado a lado, e cheio de atacantes, o Palmeiras assumiu o risco de sofrer atrás em busca de uma virada, único resultado que interessava. Se lançou com tudo e viu Weverton trabalhar acima do comum pela redução de marcadores em campo.

O sufoco, porém, não surtiu efeito até a pausa para a reidratação, na qual os palmeirenses conversaram bastante para tentar encontrar uma fórmula para furar o paredão defensivo cuiabano. Voltou novamente atacando. No caminho, contudo, havia o goleiro Walter, que defendeu duas cabeçadas seguidas, de Deyverson e Dudu, ambos na pequena área.

O Palmeiras tentou até o fim e não conseguiu balançar as redes. Para piorar a situação, ainda viu Uillian Correia, num contra-ataque, ampliar aos 48 minutos. Nos últimos 12 pontos disputados, o Palmeiras somou somente um no Brasileirão.]





Curtas 20

Botafogo

Melhor mandante da Série B, o Botafogo bateu o Vila Nova, por 3 x 2, ontem, no Engenhão, e se aproximou do G4. Com a oitava vitória em casa, o alvinegro assumiu a quinta colocação, com 32 pontos.



Vasco

O técnico Lisca está insatisfeito no Vasco, após a terceira derrota seguida na Série B. “Vou lutar muito para mostrar que não caí de paraquedas aqui. Quero dar respostas a essas 20 milhões de pessoas", afirmou.



Série D

O Brasiliense foi derrotado pela Nova Mutum, ontem, por 1 x 0, mas ainda assim permanece na zona de classificação do Grupo A5, na quarta posição. O Gama, batido pelo União, por 3 x 0, no sábado, é o sétimo colocado.



Pandemia

Durou apenas uma semana a liberação da volta do público aos estádios de Belo Horizonte. Devido ao desrespeito às normas, a prefeitura a proibiu novamente as partidas com torcedores.



Espanhol

Com show do brasileiro Vinícius Júnior, autor de dois belos gols, o Real Madrid empatou com o Levante, por 3 x 3. A liderança do Campeonato Espanhol é do Atlético de Madrid, que venceu o Elche (1 x 0).



Inglês

O clássico entre Chelsea e Arsenal terminou com a vitória por 2 x 0 dos 'Blues'. O belga Lukaku comemorou o retorno com um gol. O Chelsea divide a liderança com Liverpool, Brigthon e Tottenham.