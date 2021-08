Arthur renova com Brasília Basquete e parte para a 12ª temporada no DF

VP VICTOR PARRINI*

Ala Arthur seguirá para sua 12ª temporada pelo Brasília Basquete - (crédito: Divulgação/NBB)

A bola laranja ainda não subiu para a nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB), mas o Brasília segue firme na montagem do elenco que disputará o torneio nacional. Depois de anunciar o retorno de velhos conhecidos, como o pivô Ronald e o ala Zach Graham, a diretoria abriu a segunda-feira (23/8) informando a renovação de contrato de um dos maiores ídolos da equipe do DF: o ala Arthur Belchor, de 39 anos.

Colecionador de títulos nacionais e sul-americanos, Arthur fará sua 12ª temporada com a camisa do Brasília Basquete, um recorde na principal competição nacional. A única vez em que esteve longe da capital federal foi entre 2016 e 2018, quando defendeu as cores do Vitória, da Bahia. Desde então, retornou à cidade natal e não mais saiu.

Lugar de ídolo é na quadra ????



Nosso BRB/Brasília Basquete não poderia deixar de contar com o nosso ET ídolo @arthur_ar4 ????!



O ala de 1,96m e 38 anos é figurinha carimbada por aqui, e vai trazer toda a sua liderança para que possamos abduzir mais coisas boas para cá ???? pic.twitter.com/glZWDp84Sx — Brasília Basquete (@bsbbktoficial) August 23, 2021

Com seu 1,97m de altura, Arthur renova com o Brasília na expectativa de continuar colaborando e levar à uma campanha superior à realizada em 2020/2021. Na última participação, o camisa 4 teve médias de 9.4 pontos, 2.8 rebotes, 1.1 assistências, o equivalente a uma eficiência de 8.2.

Além dos retornos de Arthur, Zack Graham e Ronald, a diretoria informou, na última semana, as renovações de contrato do técnico Ricardo Oliveira e do assistente Michael Swioklo, que, juntos, seguirão para a quarta temporada segurando a prancheta da equipe do Distrito Federal.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima