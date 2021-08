Flu freia série de vitórias do Galo

CB Correio Braziliense

Acabou a histórica série de vitórias do Atlético-MG na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o resultado contra o Fluminense, na noite de ontem, não foi dos piores para o líder da competição nacional. Após sair atrás do marcador, o time alvinegro buscou o empate, por 1 x 1, em São Januário, no Rio de Janeiro, em partida válida pelo encerramento da 17ª rodada.

O Flu abriu o placar ainda no primeiro tempo, quando o atacante Fred converteu um pênalti cometido por Hulk. Com o gol, o camisa nove do tricolor carioca igualou Romário como segundo maior artilheiro da história do Brasileirão, com 154 bolas na rede. Na etapa final, Eduardo Sasha saiu do banco de reservas para marcar um bonito gol e deixar tudo igual.

Com o resultado, o Atlético-MG perdeu a chance de estabelecer outra marca inédita e se tornar, de forma isolada, o detentor do recorde de vitórias seguidas na Série A desde a adoção do sistema de pontos corridos, na temporada de 2003. Antes do tropeço no Rio, foram nove triunfos consecutivos — mesmo número alcançado pelo também recordista Internacional na temporada 2020.

Mesmo assim, Sasha fez questão de comemorar o resultado longe de Belo Horizonte. "Infelizmente, não conseguimos a 10ª vitória seguida, mas o importante é continuar sempre pontuando. Sabemos da qualidade do Fluminense. Com certeza, esse ponto vai fazer diferença lá na frente", analisou o autor do gol atleticano, que recebeu cartão amarelo no fim do jogo ao reclamar da arbitragem.

“Precisamos de uma retomada no Brasileirão. Vínhamos de três competições, ficamos sobrecarregados. Temos que focar um pouco no Brasileiro para encostar na partida de cima”, ressaltou o atacante Fred, fazendo questão de dar mais valor aos objetivos do tricolor na temporada do que ao recorde pessoal alcançado.

Fluminense e Atlético-MG voltam a se enfrentar na quinta-feira, às 21h30, pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jogo será no Estádio Nilton Santos. Pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Galo visita o Bragantino, no domingo, no Nabi Abi Chedid. O jogo em Bragança Paulista está marcado para 20h30. Na segunda-feira, às 19h, o tricolor recebe o Bahia, no Maracanã.