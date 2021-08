Curtas Esportes

CB Correio Braziliense

» Série A

O Bragantino voltou ao G-4 do Campeonato Brasileiro. Ontem, o time paulista pulou para o quarto lugar ao vencer o América-MG, por 2 x 0, com gols de Ytalo e Gabriel Novaes.

» Santos

Após anunciar o centro-avante Léo Baptistão, no sábado, o Santos voltou ao mercado para reforçar o ataque. Ontem, o Peixe confirmou a chegada de Diego Tardelli, ex-Atlético-MG.

» Corinthians

O lateral-direito Fagner virou motivo de preocupação no Corinthians. Após sair de campo lesionado no domingo, o jogador não treinou, ontem, e virou dúvida para os próximos jogos.

» Carille

Um dia após a derrota na final da Liga dos Campeões Árabes, o técnico Fábio Carille foi demitido do Al Ittihad, da Arábia Saudita. Com a saída, o ex-Corinthians está livre no mercado.

» Argentina

Mesmo sem estrear no PSG, Lionel Messi foi convocado para defender a Argentina na rodada tríplice das Eliminatórias. Entre os jogos, está previsto um reencontro com o Brasil e Neymar.

» Tênis

Os tenistas do Brasil evoluíram no ranking da ATP e da WTA. Na atualização de ontem, o destaque foi Luisa Stefani. Ela subiu para o 17º lugar, o posto mais alto já ocupado por uma brasileira.