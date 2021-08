Brasil domina Belarus e avança na Copa do Mundo de Futebol de Areia

VP VICTOR PARRINI*

Embalado pela vitória sobre El Salvador, por 4 x 2, no último domingo (22/8), o Brasil chegou confiante para o último e decisivo duelo pela fase de grupos, diante de Belarus. A atuação segura desta terça-feira (24/8), com a goleada por 5 x 0, garantiu a amarelinha entre as oito melhores seleções do torneio e manteve vivo o sonho do hexacampeonato FIFA.

Como esperado, o primeiro tempo foi de amplo domínio verde-amarelo. Dessa forma, depois de pouco mais de um minuto e meio do início de jogo, o Brasil tratou de abrir o placar com Rodrigo. A jogada começou com o brasiliense Luís Henrique, que encontrou ótimo passe para o camisa 9. O atacante brigou com a defesa de Belarus, venceu a disputa e empurrou a bola para o fundo das redes. No ato seguinte, os europeus responderam em jogada de bicicleta de Ryabko, que acabou explodindo na trave. A primeira etapa terminou com a vantagem brasileira no placar.

No segundo tempo, o Brasil seguiu dominando e logo ampliou com Edson Hulk. O camisa 7 dominou pelo lado direito, encarou a marcação e finalizou cruzado, marcando um belo gol. Faltando dois minutos para o fim da parcial, Luis Henrique sofreu pênalti que ele mesmo bateu, porém, desperdiçou. Na sequência, em nova investida ofensiva brasileira, o goleiro Mahaletski cometeu outro pênalti, levou o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Antes da batida, Lucão tomou grande distância e decretou 3 x 0. No apagar das luzes, faltando oito segundos para o fim da segunda etapa, Mão lançou bem para Lucão, que contou com a falha do goleiro de Belarus e marcou o 4º tento brasileiro.

Os últimos 12 minutos de jogo foram de um Brasil que administrou bem o resultado e dificultou a saída de bola de Belarus. Sangue novo na partida, Alisson entrou confiante e, de cara, arriscou uma bicicleta que passou por cima do gol. Com a vantagem no placar, a amarelinha jogava sem peso. Na saída de bola, Datinha passou para Mauricinho, que driblou o goleiro Ustsinovich e fechou a contagem em Moscou: 5 x 0.



Sequência brasileira na Copa do Mundo

Com a vitória convincente, o Brasil fechou a participação na fase de grupos na 2ª colocação do Grupo C. O próximo desafio da amarelinha será na quinta-feira (26/8), às 9h, diante de Senegal, que terminou na liderança da Chave D. A partida valendo vaga na semifinal terá transmissão da TV Globo e do SporTV.

Brasil - 5

Mão, Catarino, Luis Henrique, Mauricinho e Rodrigo. Reservas: Alisson, Filipe, Lucão, Edson Hulk, Datinha, Rafa Padilha e Zé Lucas. Técnico: Gilberto Costa.

Gols: Rodrigo, Edson Hulk, Lucão (2x) e Mauricinho

Belarus - 0

Mahaletski, Bokach, Drozd, Kanstantsinau e Ryabko. Reservas: Ustsinovich, Novikau, Hapon, Piatrouski, Akulich, Hardzetski e Kliashchuk. Técnico: Nico.

Cartões amarelos: Hardzetski, Mahaletski, Bokach e Ryabko

Cartão vermelho: Mahaletski

