Veja a programação das Paralimpíadas nesta terça para quarta-feira

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio começaram oficialmente nesta terça-feira (24/8), com uma cerimônia de abertura recheada de emoção e protocolos sanitários no Estádio Nacional de Tóquio. O Brasil promete fortes emoções logo no primeiro dia de competições, com chances de subir ao pódio já nesta madrugada com as finais da natação e do ciclismo de pista. Fique por dentro da agenda paralímpica e prepara o despertador!

Terça-feira (24/8)



Goalball Masculino - SporTV 2



21h - Brasil x Lituânia - rodada 1 da fase de grupos

Natação - sem transmissão

21h35 - 100m costas S2 masculino (Gabriel dos Santos) - classificatórias

21h59 - 100m borboleta S14 masculino (Gabriel Bandeira) - classificatórias

22h12 - 50m peito SB3 masculino (Eric Tobera) - classificatórias

22h21 - 50m livre S6 feminino (Laila Abate) - classificatórias



Natação - SporTV

22h30 - 50m livre S10 masculino (Phelipe Andrews) - classificatórias

22h33 - 50m livre S10 feminino (Mariana Ribeiro) - classificatórias

22h39 - 100m borboleta S13 masculino (Douglas Matera) - classificatórias

22h46 - 100m borboleta S13 feminino (Lucilene Sousa, Maria Carolina Santiago) - classificatórias

22h56 - 200m livre S5 masculino (Daniel Dias) - classificatórias

23h08 - 200m livre S5 feminino (Esthefany Rodrigues) - classificatórias

23h21 - 100m livre S8 masculino (Caio de Oliveira, Gabriel de Souza) - classificatórias



Tênis de mesa - Sem transmissão

21h - Jennyfer Marques x Li Na Lei (Austrália)

21h - Danielle Raunen x Alexa Szvitacs (Hungria)

21h40 - Marliane Santos x Jiyu Yoon (Coréia do Sul)

21h40 - David Andrade x Alexander Oehgren (Suécia)



Tênis de mesa - SporTV

23h40 - Luiz Filipe Manara x Chao Qun Ye (China)



Esgrima em cadeira de rodas - Sem transmissão

21h - Sabre individual masculino categoria B



(Vanderson Chaves x Istvan Tarjanyi)

(Vanderson Chaves x Alexander Kurzin)

(Vanderson Chaves x Grzegoz Pluta)

(Vanderson Chaves x Maxime Valet)

(Vanderson Chaves x Grzegorz Pluta)

(Vanderson Chaves x Pierre Mainville)



22h30 - Sabre individual feminino categoria B - Sem transmissão



(Monica Santos x Chisato Abe)

(Monica Santos x Boglarka Mezo)

(Monica Santos x Olena Fedota)

(Monica Santos x Irina Mishurova)

(Monica Santos x Tan Shumei)



Ciclismo - TV Brasil 2 e TV Brasil Play



23h17 - Perseguição C5 feminino (Ana Raquel Montenegro) - classificatórias



Quarta-feira (25/8)

Goalball Feminino - SporTV



8h30 - Brasil x Estados Unidos - rodada 1 da fase de grupos



Natação (finais) - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

5h31 - 100m costas S2 masculino (Gabriel dos Santos, se classificar) - final

6h04 - 100m borboleta S14 masculino (Gabriel Bandeira, se classificar) - final

6h38 - 50m peito SB3 masculino (Eric Tobera, se classificar) - final

6h46 - 50m livre S6 feminino (Laila Abate, se classificar) - final

7h06 - 50m livre S10 masculino (Phelipe Andrews, se classificar) - final

7h12 - 50m livre S10 feminino (Mariana Ribeiro, se classificar) - final

7h32 - 100m borboleta S13 masculino (Douglas Matera, se classificar) - final

7h38 - 100m borboleta S13 feminino (Lucilene Sousa, Maria Carolina Santiago, se classificarem) - final

7h52 - 200m livre S5 masculino (Daniel Dias, se classificar) - final

8h08 - 200m livre S5 feminino (Esthefany Rodrigues, se classificar) - final

8h18 - 100m livre S8 masculino (Caio de Oliveira, Gabriel de Souza, se classificarem)- final



Natação - canais SporTV

21h - 100m livre S5 masculino (Daniel Dias) - classificatórias

21h04 - 100m livre S5 feminino (Esthefany Rodrigues, Susana Schnarndorf, Joana Euzebio) - classificatórias

21h17 - 100m livre S4 masculino (Eric Tobera) - classificatórias

21h32 - 200m medley SM6 masculino (Talisson Glock, Roberto Rodriguez) - classificatórias

22h03 - 400m livre S11 masculino (Matheus Souza) - classificatórias

23h09 - Revezamento 4x50m misto - classificatórias



Tênis de mesa - SporTV

0h20 - Lethícia Rodrigues x Aida Dahlen (Noruega)

Tênis de mesa - Sem transmissão

1h40 - Cátia Oliveira x Aino Tapola (Finlândia)

4h - Carlos Cabinatti x Mateo Boheas (França)

5h20 - Millena França x Rui Wang (China)

7h20 - Israel Stroh x Masachika Inque (Japão)

8h - Danielle Rauen x Neslihan Kavas (Turquia)

8h - Jennyfer Marques x Kun-Hea Kim (Coréia do Sul)

8h - Welder Knaf x Ping Zhao (China)

8h40 - Joyce Fernanda x Xiaodan Gui (China)



Tênis de mesa - SporTV

23h40 - Cátia Oliveira x Dorota Buclaw (Polônia)



Halterofilismo - Sem transmissão

*23h *- Até 49kg masculino (João Maria Júnior) - final

Ciclismo - TV Brasil 2 e TV Brasil Play

22h30 - Perseguição C1 3000m masculino (Carlos Alberto Soares) - classificatórias



Esgrima em cadeira de rodas - Sem transmissão

1h - Sabre individual masculino categoria B (Vanderson Chaves, se classificar) - quartas de finais

1h30 - Sabre individual feminino categoria B (Monica Santos, se classificar) - quartas de finais

3h30 - Sabre individual masculino categoria B (Vanderson Chaves, se classificar) - semifinais

4h - Sabre individual feminino categoria B (Monica Santos, se classificar) - semifinais

*6h *- Sabre individual masculino categoria B (Vanderson Chaves, se classificar) - final

7h - Sabre individual feminino categoria B (Monica Santos, se classificar) - quartas de finais



