Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da quarta-feira (25/8)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quarta-feira (25/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na terça-feira (24/8).



Resultados da terça-feira (24/8)

Campeonato Brasileiro Série B

Guarani 3 x 0 Operário-PR

CSA 0 x 1 Náutico



Liga dos Campeões (playoffs)

PSV 0 x 0 Benfica

Ludogorets 2 x 1 Malmö

Ferencváros 2 x 3 Young Boys



Competições desta quarta-feira (25/8)



Copa do Brasil

19h - Athletico-PR x Santos

21h30 - São Paulo x Fortaleza

21h30 - Grêmio x Flamengo



Campeonato Brasileiro Série B

16h - Vila Nova x Avaí



Liga dos Campeões

16h - Shakhtar x Monaco

16h - Dínamo Zagreb x Sheriff

16h - Brondby x RB Salzburg



Na TV



5h - Paralimpíada: natação - finais; SporTV 2

8h30 - Paralimpíada: Goalball Feminino - Brasil x EUA; SporTV 2

10h50 - Ciclismo: Volta da Espanha - etapa 11 (Antequera a Valdepeñas de Jaén); ESPN 2

12h - Tênis: US Open - qualifying; ESPN

15h15 - Copa da Alemanha: Bremer SV x Bayern de Munique; Fox Sports

16h - Copa da Liga Inglesa: West Bromwich x Arsenal (2ª fase); ESPN Brasil

16h - Série B: Vila Nova x Avaí; SporTV

19h - Copa do Brasil: Athletico-PR x Santos; SporTV

21h - Campeonato Argentino: Platense x Boca Juniors; Fox Sports

21h - Paralimpíada: natação - eliminatórias; SporTV 2

21h30 - Copa do Brasil: Grêmio x Flamengo; SporTV

21h30 - Copa do Brasil: São Paulo x Fortaleza; SporTV 3 e TV Globo

23h - Beisebol: MLB - Los Angeles Dodgers x San Diego Padres; ESPN

23h30 - Paralimpíada: tênis de mesa - eliminatórias; SporTV 2