Pódios e goleada: veja como foi primeiro dia do Brasil nas Paralimpíadas

JM Júlia Mano*

O primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio veio com Gabriel Bandeira nos 100m borboleta da classe S14 - (crédito: MIRIAM JESKE/CPB)

A primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio-2020 pintou na natação com Gabriel Santos. Na sequência, saiu o ouro com Gabriel Bandeira e dois bronzes com os veteranos Phelipe Andrews e Daniel Dias. A Seleção masculina de goalball também triunfou na estreia, ao golear a Lituânia, enquanto a feminina foi derrotada pelos Estados Unidos. No tênis de mesa, apenas quatro dos 14 confrontos brasileiros geraram vitórias. E os representantes do país na esgrima em cadeira de rodas e no ciclismo se despediram sem chegar à final.

» Goalball

A Seleção Brasileira masculina estreou com goleada sobre a atual campeã paralímpica, Lituânia. Com o placar de 11 x 2, o trio formado por Romário, Parazinho e o brasiliense Leomon garantiu o triunfo brasileiro em Tóquio. O próximo desafio é diante dos Estados Unidos, prata na Rio-2016, na quinta-feira (26/8). Já a equipe feminina do Brasil começou os Jogos com derrota, por 6 x 4, para os Estados Unidos. As brasileiras foram dominadas durante o primeiro tempo e reagiram no segundo, mas não foi o suficiente para superar as estadunidenses. As meninas retornam à quadra também na quinta-feira, contra as anfitriãs japonesas.

» Esgrima em cadeira de rodas

Vanderson Chaves e Mônica Santos se despediram das Paralimpíadas de Tóquio-2020. Os brasileiros perderam os cinco combates classificatórios da esgrima de sabre categoria B e terminaram na 13ª colocação geral.

» Tênis de mesa

Foram disputados 14 confrontos envolvendo brasileiros no Ginásio Metropolitano de Tóquio, entre a noite de terça-feira e a manhã desta quarta (25/8). Danielle Raunen perdeu para a húngara Alexa Szvitacs, por 3 sets a 1, mas no duelo seguinte, a mesa-tenista superou o início ruim e venceu a turca Neslihan Kavas, por 3 a 0. Já Jennyfer Parinos amargou duas derrotas no dia. A primeira diante da australiana Li Na Lei e a segunda para sul-coreana Kun-Hea Kim.

Cátia Oliveira se destacou ao vencer a finlandesa Aino Tapola, por 3 sets a 1. Israel Stroh também triunfou, ao bater o anfitrião japonês Masachika Inque, por 3 sets a 2. David Andrade teve vitória sobre o sueco Alexander Oehgren por W.O. Já Marliane Santos, Lethícia Rodrigues, Carlos Cabinatti, Millena França, Welder Knaf, Joyce Fernanda e Luiz Filipe Manara começaram os Jogos Paralímpicos com derrota.

» Natação

A primeira medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio saiu na natação, com a prata de Gabriel Santosnos 100m costas na classe S2. O ouro veio na sequência com o xará Gabriel Bandeira nos 100m borboleta na classe S14. Além do título, o nadador ainda quebrou o recorde paralímpico, com o tempo de 54s76. O veterano Phelipe Andrews colocou mais um bronze do evento no currículo, nos 50m livre S10. E o experiente Daniel Dias, que participa dos últimos Jogos Paralímpicos da carreira, encerrou a lista de conquistas brasileiras no primeiro dia dos Jogos. O paulista conquistou a 25ª medalha nos 200m livre S5, ao ficar com o terceiro lugar do pódio.

Eric Tobera, nos 50m peito SB3, e Lailabis Abate, 50m livre S6, ficaram para trás na fase classificatória. Luciane Sousa (100m borboleta S13), Esthefany Rodrigues (200m livre S5), Caio de Oliveira e Gabriel de Souza (ambos nos 100m livre S8) também não foram para as finais.

Mariana Ribeiro (50m livre S10) e Maria Carolina Santiago (100m borboleta S13) chegaram a se classificar à decisão, mas terminaram na sexta colocação. Douglas Matera também avançou para a final nos 100m borboleta S13, mas se despediu de Tóquio sem medalha.



» Ciclismo

A brasileira Ana Raquel Montenegro entrou na pista do Velódromo de Izu, em Tóquio, na disputa da perseguição C5 feminina por uma vaga na final. Mas ela fez a marca de 4min43s704, terminando a etapa na última colocação.



*Estagiária sob supervisão de Maíra Nunes