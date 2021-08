Lá se vão 13 anos! Renato Gaúcho não enfrenta o Grêmio desde 2008

VP VICTOR PARRINI*

Renato Gaúcho reencontra Grêmio como adversário após 13 anos - (crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

“O bom filho à casa torna”, diz o ditado popular que hoje representa muito bem o sentimento do técnico do Flamengo, Renato Gaúcho. Nesta quarta-feira (25/8), às 21h30, o treinador pisará pela primeira vez na Arena do Grêmio como adversário da equipe tricolor. O duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil também coloca o novo dono da prancheta rubro-negra frente a frente com o ex-clube depois de 13 longos anos.

Considerado o maior treinador da história centenária do Grêmio, Renato Gaúcho é, também, o personagem que mais comandou o time à beira do campo. Somando todas as três passagens pelo tricolor, foram 411 partidas e sete títulos. Ídolo, o treinador levou o clube às glórias estaduais, nacionais e continentais. Ao todo, foram quatro Campeonatos Gaúchos (2018, 2019, 2020 e 2021),uma Copa do Brasil 2016 e a Libertadores da América 2017.

A última vez que Renato encarou o Grêmio foi em 8 de junho de 2008, ou seja, há mais de 13 anos. À época, o treinador estava no Fluminense e viajou com a delegação carioca até Porto Alegre para o confronto válido pela quinta rodada do Brasileirão daquele ano. Para se ter noção de quanto tempo se passou, o duelo entre os tricolores aconteceu na antiga casa gremista, o Estádio Olímpico.

Para o embate diante do Imortal, o Fluminense, campeão da Copa do Brasil 2007 e finalista da Libertadores 2008, chegou pressionado ao confronto. Precisava vencer. Após quatro rodadas, a equipe das Laranjeiras havia somado apenas um ponto e amargava a lanterna da competição. Pelo outro lado, o Grêmio de Celso Roth era o quinto colocado com sete pontos. Com a bola rolando, o Grêmio se impôs, venceu por 2 x 1 e colocou ainda mais peso sobre as costas de Renato Gaúcho.

Renato fala sobre o sentimento de enfrentar o Grêmio

Técnico mais longevo da história do Grêmio, Renato Gaúcho conta que enfrentar o Grêmio traz uma sensação diferente. "É difícil falar. Realmente é um sentimento estranho porque eu me criei dentro do clube, ajudei a conquistar títulos como jogador e como treinador”, explicou na entrevista coletiva. "O torcedor sabe que tenho um carinho muito grande por eles, todo mundo sabe que sou gremista, gosto muito do grupo que está lá", declarou o comandante rubro-negro.

Apesar dos bons momentos vividos no tricolor, as atenções de Renato estão todas voltadas para o Flamengo. A Copa do Brasil é uma das três possibilidades de títulos da equipe carioca na temporada. Vencer o Grêmio em sua arena pode elevar ainda mais a moral do grupo que está à caça mais taças.



Confrontos mata-mata recentes entre gaúchos e cariocas

Grêmio e Flamengo têm históricos recentes de duelos em competições mata-mata. O rubro-negro leva a melhor por ter avançado nas duas últimas. Em um desses confrontos, a equipe da Gávea aplicou uma goleada por 5 x 0 pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores 2019.



Copa do Brasil 2018 – Quartas de final



Ida: Grêmio 1 x 1 Flamengo - Arena do Grêmio

Gols: Luan e Lincoln



Volta: Flamengo 1 x 0 Grêmio – Maracanã

Gol: Everton Ribeiro



Libertadores 2019 – Semifinais

Ida: Grêmio 1 x 1 Flamengo - Arena do Grêmio

Gols: Pepê e Bruno Henrique



Volta: Flamengo 5 x 0 Grêmio – Maracanã

Gols: Bruno Henrique, Gabriel Barbosa (2x), Pablo Marí e Rodrigo Caio



