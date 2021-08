Veja a programação das Paralimpíadas nesta quarta para quinta-feira

JM Júlia Mano*

As Paralimpíadas de Tóquio-2020 entram no segundo dia de competições na noite desta quarta-feira (25/8). No primeiro, quatro brasileiros chegaram ao pódio da natação e a Seleção masculina de goalball goleou a adversária de estreia, Lituânia. Mas esse foi só o começo. Prepare o despertador que no início da manhã desta quinta-feira (26/6) pode surgir mais medalhas verde-amarelas.

Quarta-feira (25/8)

Natação - SporTV

21h - 100m livre S5 masculino (Daniel Dias) - classificatórias

21h08 - 100m livre S5 feminino (Esthefany Rodrigues, Susana Schnarndorf, Joana Euzebio) - classificatórias

21h17 - 100m livre S4 masculino (Eric Tobera) - classificatórias

21h32 - 200m medley SM6 masculino (Talisson Glock, Roberto Rodriguez) - classificatórias

22h03 - 400m livre S11 masculino (Matheus Souza) - classificatórias

23h09 - Revezamento 4x50m misto - classificatórias

Tênis de mesa - SporTV

23h40 - Cátia Oliveira x Dorota Buclaw (Polônia)

Halterofilismo - Sem transmissão

23h - Até 49kg masculino (João Maria Júnior) - final

Ciclismo - TV Brasil 2 e TV Brasil Play

22h30 - Perseguição C1 3000m masculino (Carlos Alberto Soares) - classificatórias

Esgrima em cadeira de rodas - Sem transmissão

21h - Espada individual categoria B - classificatórias

Jovane Guissone x Alexander Kurzin (Comitê Paralímpico Russo)

Jovane Guissone x Oleg Naumenko (Ucrânia)

Jovane Guissone x Daoliang Hu (China)

Jovane Guissone x Grzegorz Pluta (Polônia)

Jovane Guissone x Andrei Pranevich (Bielorrúsia)

Jovane Guissone x Istvan Tarjanyi (Hungria)

23h20 - Espada individual categoria A - classificatórias

Carminha Oliveira x Zsuzsanna (Hungria)

Carminha Oliveira x Yee Chui Yu (Hong Kong)

Carminha Oliveira x Natalia Mandryk (Ucrânia)

Carminha Oliveira x Luliia Maya (Comitê Paralímpico Russo)

Quinta-feira (26/8)

Goalball - TV Brasil 2 e TV Brasil Play

1h15 - Brasil x Estados Unidos - rodada 2 da fase de grupos (Masculino)

Natação - SporTV

5h - 100m livre S5 masculino (Daniel Dias, se classificar) - final

5h07 - 100m livre S5 feminino (Esthefany Rodrigues, Susana Schnarndorf, Joana Euzebio, se classificarem) - final

5h14 - 100m livre S4 masculino (Eric Tobera, se classificar) - final

Natação - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

5h30 - 200m medley SM6 masculino (Talisson Glock, Roberto Rodriguez, se classificarem) - final

6h - 400m livre S11 masculino (Matheus Souza, se classificar) - final

8h - Revezamento 4x50m misto (se equipe brasileira classificar) - final

Vôlei sentado feminino - Sem transmissão

6h30 - Brasil x Canadá

Halterofilismo - Sem transmissão

1h - Até 41kg masculino (Lara Lima) - final

6h30 - Até 54kg masculino (Bruno Carra) - final

Tênis de mesa - Sem transmissão

1h40 - Carlos Carbinatti x Theo Cogill (África do Sul)

1h40 - Joyce Oliveira x Faten Elelimat (Jordânia)

5h20 - Bruna Costa x Melissa Tapper (Austrália)

6h - Paulo Sérgio Filho x Shuo Yan (China)

6h - Israel Stroh x Mohamed Youssef (Egito)

7h20 - Welder Knaf x Colin Judge (Irlanda)

8h - David Andrade x Yuttajak Glinbancheun (Tailândia)

8h40 - Luiz Guarnieri x Linus Karlsoon (Suécia)

8h40 - Marliane Santos x Alena Kanova (Eslováquia)

9h20 - Jennyfer Parinos x Karolina Pek (Polônia)

Ciclismo - Sem transmissão

2h - Contrarrelógio C4-5 masculino 1000m (André Luiz Grizante, Lauro Chaman) - final

3h10 - Perseguição C1 3000m masculino (Carlos Alberto Soares, se classificar) - final

Esgrima em cadeira de rodas - Sem transmissão

2h40 - Espada individual categoria B (Jovane Guissone, se classificar) - quartas de finais

5h10 - Espada individual categoria A (Carminha Oliveira, se classificar) - quartas de finais

5h - Espada individual categoria B (Jovane Guissone, se classificar) - semifinais

5h30 - Espada individual categoria A (Carminha Oliveira, se classificar) - semifinais

7h30 - Espada individual categoria B (Jovane Guissone, se classificar) - final

8h - Espada individual categoria A (Carminha Oliveira, se classificar) - final



