Confira o placar e a lista de transmissões esportivas da quinta-feira (26/8)

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Atlético-MG)

Hoje é dia de muito esporte pelo Brasil e o mundo! No guia de programação do Correio, você confere os horários de todas as partidas de futebol previstas para esta quinta-feira (26/8) nos maiores campeonatos do planeta bola. Por aqui, o torcedor ainda fica por dentro de onde assistir as transmissões das mais variadas modalidades nas grades dos canais de televisão. Veja, além disso, os resultados do futebol na quarta-feira (25/8).



Resultados da quarta-feira (25/8)

Copa do Brasil



Athletico-PR 1 x 0 Santos

São Paulo 2 x 2 Fortaleza

Grêmio 0 x 4 Flamengo



Campeonato Brasileiro Série B

Vila Nova 1 x 0 Avaí



Liga dos Campeões (playoffs)

Shakhtar 2 x 2 Monaco

Dínamo Zagreb 0 x 0 Sheriff

Brondby 1 x 2 RB Salzburg



Competições desta quinta-feira (26/8)



Copa do Brasil

21h30 - Fluminense x Atlético-MG



Campeonato Brasileiro Série B

17h - Confiança x Goiás



Liga Europa (playoffs)

12h - Alashkert x Rangers

13h - HJK x Fenerbahçe

13h30 - Rapid Viena x Zorya

15h - Galatasaray x Randers

15h15 - AZ Alkmaar x Celtic

15h15h - Legia Varsóvia x Slavia Praga

15h30 - Cluj x Estrela Vermelha

15h45 - Slovan Bratislava x Olympiacos

16h - Royal Antwerp x Omonia

16h - Sturm Graz x Mura



Na TV



08h45 - Copa do Mundo de Futebol de Areia: Senegal x Brasil - GLOBO e SPORTV

10h30 - Copa do Mundo de Futebol de Areia: Suíça x Uruguai - SPORTV2

10h50 - Ciclismo: Volta da Espanha (etapa 12) - ESPN2

12h - US Open de Tênis: qualificação (dia 3) - ESPN

12h30 - Campeonato Russo: Spartak Moscou x Sochi - BANDSPORTS

13h - Copa do Mundo de Futebol de Areia: Taiti x Japão - SPORTV2

14h30 - Copa do Mundo de Futebol de Areia: Rússia x Espanha - SPORTV2

14h45 - Campeonato Russo: Zenit x CSKA Moscou - BANDSPORTS

15h - Diamond League: etapa da Suíça - SPORTV3

16h - Golfe: BMW Championship (primeira rodada) - ESPN2

16h30 - Campeonato Brasileiro Série B: Confiança x Goiás - SPORTV e PREMIERE

18h - Copa do Mundo de Futsal Sub-21: partida não informada - BANDSPORTS

20h45 - Jogos Paralímpicos: atletismo - SPORTV2

21h - Campeonato Argentino: River Plate x Aldosivi - FOX SPORTS

21h30 - Copa do Brasil: Fluminense x Atlético/MG - SPORTV e PREMIERE