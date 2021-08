Fifa atua para impedir veto

CB Correio Braziliense

Com o calendário afetado pela covid-19, a Conmebol optou por agendar para setembro uma rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. E a terça-feira foi marcada por duas notas oficiais das principais ligas europeias. Tanto a Premier League (Campeonato Inglês) como a LaLiga (Espanhol) se posicionaram de forma firme, afirmando que apoiam os respectivos clubes na decisão de não liberarem seus jogadores para atuar na América do Sul por seus países. A justificativa seria a questão da pandemia nos países sul-americanos. Ontem, a Itália apoiou a decisão.

O Brasil, por exemplo, corre o risco de não conseguir contar com 14 jogadores nos jogos de setembro das Eliminatórias contra Chile, Argentina e Peru. Nove que atuam na Inglaterra — Alisson, Fabinho e Roberto Firmino, do Liverpool; Ederson e Gabriel Jesus, do Manchester City; Thiago Silva, do Chelsea; Richarlison, do Everton; Fred, do Manchester United; e Raphinha, do Leeds United —, três na Espanha — Casemiro e Eder Militão, do Real Madrid, e Matheus Cunha, do Atlético de Madrid — e dois na Itália — Danilo e Alex Sandro, da Juventus.

Ao que parece, essa situação está longe de ser resolvida. Isso porque a Fifa, por meio do seu presidente Gianni Infantino, enviou uma carta à Alejandro Dominguez, mandatário da Conmebol. O documento reitera que os clubes devem liberar seus jogadores para a rodada tripla das Eliminatórias. E deixa a advertência de que “procederá a reiterar às respectivas associações filiadas e aos clubes afetados as bases regulatórias a que estão sujeitas, bem como a fazê-los participar nas consequências do seu eventual descumprimento”.

O parecer da Fifa visa dar um respaldo para a Conmebol em relação à próxima Data Fifa. Isso porque a entidade que gere o futebol da América do Sul acredita que as seleções terão um amparo para contar com seus principais jogadores nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por outro lado, as três ligas seguem firmes em sua posição. Vale citar que a nota da Fifa foi emitida na última segunda-feira, enquanto os comunicados oficiais da Premier League e da LaLiga foram divulgadas na terça e o da Série A, ontem. Além disso, não está descartado que outras ligas europeias tomem o mesmo rumo.

Os clubes reclamam que a Fifa aumentou “unilateralmente” o tempo em que os jogadores precisam ser cedidos às seleções sul-americanas — dos usuais nove dias para 11 dias. A entidade que comanda o futebol no mundo argumenta que a decisão foi ratificada pelo Bureau do Conselho da Fifa, um órgão interno formado pelos presidentes das seis confederações continentais. Nesse órgão, a votação foi 5 a 1 — só a Uefa votou contra.



CBF pensa em alternativas

Observando atentamente os bastidores do imbróglio com as federações da Europa, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acredita que o problema é cortornável. Segundo o portal GE, existe otimismo para contar com os jogadores da Espanha e da Itália. Na Inglaterra, país de nove convocados, é onde as conversas estão mais arrastadas e ainda sem previsão de desfecho. Porém, a entidade também prepara um plano B, caso não possa contar com os 14 atletas que atuam na Premier League, LaLiga e Série A. A intenção é anunciar possíveis novos convocados para os jogos das Eliminatórias Sul-Americanas contra Argentina, Peru e Chile até, no máximo, o final desta semana.

Infantino faz apelo

A Fifa se manifestou oficialmente, ontem, em relação à polêmica sobre a recusa de clubes europeus, por enquanto da Inglaterra, da Itália e da Espanha, na cessão de jogadores para a Data Fifa de setembro, que terá rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar. Em declaração, o presidente Gianni Infantino afirmou que pediu a Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, um regime especial de quarentena para os atletas convocados por suas seleções.

O protocolo de combate à covid-19 é o principal argumento dos clubes da Premier League, empresa que organiza o Campeonato Inglês, que divulgaram um comunicado informando que não liberarão atletas para atuarem em países que fazem parte da “lista vermelha” em relação à pandemia. O retorno desses jogadores exigiria uma quarentena obrigatória de pelo menos 10 dias, o que desfalcaria os times que os cederem. Os espanhóis da LaLiga e os italianos da Série A adotaram a mesma postura.

No comunicado oficial, o presidente da Fifa diz que o assunto é de “suma urgência e importância”. Infantino ressalta que muitos dos melhores jogadores do mundo jogam na Espanha, na Itália e na Inglaterra e que esses países também “têm a responsabilidade de preservar e proteger a integridade esportiva das competições em todo o planeta”. “Juntos, temos mostrado solidariedade e união na luta contra a covid-19. Portanto, peço que todo o mundo garanta a cessão de jogadores internacionais para a próxima rodada de eliminatórias”, defendeu o mandatário da Fifa.