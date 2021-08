Paradinhas

CB Correio Braziliense

» VÔLEI DE PRAIA

Após conquistarem o quinto lugar nos Jogos de Tóquio-2020, as brasileiras Ana Patricia e Rebecca não formam mais uma dupla. As jogadoras seguirão as suas carreiras com novas parceiras, ainda a serem definidas e divulgadas.

» CORINTHIANS

O Corinthians anunciou que chegou a um acordo com o Panathinaikos, da Grécia, pelo empréstimo do meia-atacante Mateus Vital. O vínculo terá validade até junho de 2022 e o atleta foi liberado para realizar exames médicos na Europa.

» FORTALEZA

Após perder espaço no Palmeiras, o meia Lucas Lima vai tentar recuperar a carreira em um novo clube. Ontem, o Fortaleza anunciou a contratação do jogador de 31 anos. Ele fica até o fim da temporada 2021.

» FUTEBOL DE AREIA

A Seleção Brasileira busca, hoje, uma vaga nas semifinais da Copa do Mundo de Futebol de Areia. Às 9h, o time amarelo enfrenta Senegal, uma das surpresas da competição. O jogo terá transmissão da Globo e do SporTV.

» LIGA DOS CAMPEÕES

A Moldávia terá um time na fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez. Ontem, o Sheriff garantiu a vaga após empatar, por 0 x 0, com o Dínamo de Zagreb, na Croácia. Na ida, a equipe ganhou, por 3 x 0.

» SANTOS

O goleiro Jandrei é mais um reforço do Santos. Aos 28 anos, o atleta atuou pelo Athletico-PR na última temporada. Após rescindir com o Genoa, ele assinou até o final do Campeonato Paulista de 2022.