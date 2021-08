Veja como ficaram os grupos da nova temporada da Uefa Champions League

MP Marcos Paulo Lima

Atual campeão, o Chelsea defende o título nesta temporada da Liga dos Campeões e parte em busca do tricampeonato - (crédito: AFP)

A Uefa sorteou na tarde desta quinta-feira, em Istambul, na Turquia, os oito grupos da temporada 2021/2022 da Liga dos Campeóes da Europa. Depois do inicio da fase eliminatória em 22 de junho, a 67ª edição do principal torneio continental de clubes do mundo começa para valer em 14 de setembro com a primeira rodada entre os 32 clubes classificados. A tradicional decisão em jogo único está prevista para 28 de maio no Krestovsky Stadium, em São Petersburgo, na Rússia. O estádio recebeu a Copa das Confederações 2014, a Copa do Mundo 2018 e a Eurocopa neste ano. Inaugurado em 16 de abril de 2017, o estádio com capacidade para 75.145 espectadores e está entre os mais caros do mundo.

As bolinhas do sorteio foram tiradas por dois ex-jogadores do inglês Chelsea, atual campeão europeu. O sérvio Branislav Ivanovic e o volante ganês Michael Essien, ambos campeões da Champions League pelo clube londrino em 2011/2012, participaram da produção pelo diretor de competições da entidade máxima do futebol europeu, o português Pedro Pinto, e o secretário-geral Giorgio Marchetti.

Os destinos traçados no torneio transformaram a quase sempre insossa fase de grupos praticamente em um mata-mata. Os badalados Manchester City de Pep Guardiola e o Paris Saint-Germain de Lionel Messi e Neymar estão no Grupo A. Os clubes bancados com dinheiro dos Emirados Árabes Unidos e do Catar se enfrentarão duas vezes. A rivalidade amentou nas semifinais da temporada passada, quando o City desbancou o PSG. A presença do não menos rico Red Bull Leipzig, bancado pela multinacional de bebida energética, aumenta o nível do grupo. O time foi semifinalista em 2020,

Como a janela de transferência segue aberta, há possibilidade de Cristiano Ronaldo trocar a Juventus pelo Manchester City a pedido de Pep Guardiola e de Kylian Mbappé embarcar rumo ao Real Madrid.

Para quem tem tara por grupo da morte, o mais equilibrado reúne Atlético de Madrid, Liverpool, Porto e Milan estão juntos na Chave B. Dos quatro, três são campeões continentais e o time espanhol esteve em três finais.

As bolinhas também juntaram Internazionale e Real Madrid pela segunda temporada consecutiva. Há outra coincidência no Grupo D. Eles terão novamente a companhia do Shakhtar Donetsk. Os três times se enfrentaram na versão passada da Champions League.

O Grupo E virou uma mini-Liga dos Campeões. Bayern de Munique, Barcelona e Benfica têm títulos do nobre torneio no currículo. Portanto, Jorge Jesus, ex-técnico do Flamengo, terá vida duríssima na primeira fase à frente do clube português, que veio da fase eliminatória.

Há outra briga de cachorro grande no Grupo H. Atual campeão, o Chelsea medirá força com a Juventus. Ambos terão o gotinho de jogar na Arena São Petersburgo, casa do atual campeão russo Zenit, anfitrião da finalíssima da Champions League em 28 de maio.

O regulamento da competição segue praticamente o mesmo nesta temporada. São 32 clubes divididos em oito grupos de quatro. Os times jogam entre si em dois turnos, ou seja, seis rodadas no sistema de ida e volta até 8 de dezembro. Os dois melhores avançarão á etapa de mata-mata. O sorteio das oitavas de final está agendado para 13 de dezembro e os confrontos começam em 15 de fevereiro do ano que vem.

Uma das novidades nesta temporada é o fim do gol qualificado. O regulamento previa peso maior para os gols marcados fora de casa desde a temporada de 1964/1965. A partir de agora, empate no placar agregado das duas partidas levará a decisão para a prorrogação e, em último caso, pênaltis. A medida foi anunciada pela Uefa na pré-temporada europeia.





OS GRUPOS DA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2021/2022

» Grupo A

Manchester City (Inglaterra)

Paris Saint-Germain (França)

Red Bull Leipzig (Alemanha)

Brugge (Bélgica)

» Grupo B

Atlético de Madrid (Espanha)

Liverpool (Inglaterra)

Porto (Portugal)

Milan (Itália)

» Grupo C

Sporting (Portugal)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ajax (Holanda)

Besiktas (Turquia)

» Grupo D

Internazionale (Itália)

Real Madrid (Espanha)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Sheriff (Moldávia)

» Grupo E

Bayern de Munique (Alemanha)

Barcelona (Espanha)

Benfica (Portugal)

Dínamo de Kiev (Ucrânia)

» Grupo F

Villarreal (Espanha)

Manchester United (Inglaterra)

Atalanta (Itália)

Young Boys (Suíça)

» Grupo G

Lille (França)

Sevilla (Espanha)

Red Bull Salzburg (Áustria)

Wolfsburg (Alemanha)

» Grupo H

Chelsea (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Zenit São Petersburgo (Rússia)

Malmo (Suécia)