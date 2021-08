Jorginho, do Chelsea, é eleito melhor jogador da Europa em 2020/21

VP VICTOR PARRINI*

Jorginho está no topo da Europa mais uma vez. Nesta quinta-feira (26/8), em cerimônia realizada no Halic Congress, em Istambul, o catarinense de Imbituba levou o prêmio de melhor jogador do velho continente na temporada 2020/21. O camisa 5 dos Blues superou o companheiro de equipe, o francês N'golo Kanté, e o badalado meio-campista belga, Kevin de Bruyne, do rival Manchester City.

Além dos dois finalistas, o meia da equipe londrina brigou com outros grandes nomes do futebol mundial. Lionel Messi, craque do Paris Saint-Germain, ficou na 4ª colocação, enquanto o astro português, Cristiano Ronaldo ficou apenas na 9ª posição do ranking europeu.

Sensação do futebol do velho continente, Jorginho disputou, incluindo competições nacionais, Champions League e Eurocopa, 56 partidas na temporada 2020/21. A performance dentro das quatro linhas levou o Chelsea ao título europeu e ao 4º lugar no Campeonato Inglês. O brasileiro foi, também, peça-chave no esquema do técnico italiano Roberto Mancini, na campanha vitoriosa no torneio de seleções europeias.

“Obrigado a todos, infelizmente não posso estar aí pelas restrições. Mas estou muito feliz com essa premiação, não posso não agradecer a todos que contribuíram para isso ter acontecido. O agradecimento é para todos que me ajudaram nessa temporada, aos torcedores, aos jogadores, ao técnico e todas as pessoas que não acreditaram em mim, porque vocês me motivaram a trabalhar mais”, comemorou Jorginho, em mensagem de vídeo divulgada durante o evento.



O evento realizado na Turquia também premiou jogadores das demais posições e que se destacaram durante a disputa da última edição da Champions League. Kanté, por exemplo, levou o reconhecimento de melhor meio-campista, enquanto o cometa em ascensão, Haaland, do Borussia Dortmund, foi honrado como melhor atacante da competição.

Confira os jogadores premiados em cada posição:

Goleiro: Mendy, Chelsea

Defensor: Rúben Días, Manchester City

Meio-campo: Kanté, Chelsea

Técnico: Thomas Tuchel, Chelsea

