Alexia Putellas, do Barcelona, é premiada como craque da temporada europeia 2020/21

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Abbie Parr/Getty Images via AFP)

Campeã Europeia e da Copa do da Rainha pelo Barcelona, a temporada 2020/21 de Alexia Putellas foi coroada nesta quinta-feira (26/8). A meia-campista espanhola faturou o prêmio de melhor jogadora de todo o período, superando, inclusive, não rivais, mas companheiras de equipe. Jennifer Hermoso e Lieke Martens ficaram pelo caminho diante da parceira de clube e camisa 11 do Barça.

Alexia não pôde comparecer ao evento presencialmente, mas gravou uma mensagem de agradecimento, que foi divulgada após o resultado. “Estou muito feliz por receber o prêmio de Jogadora do Ano da Uefa, queria agradecer a todas as minhas companheiras por essa temporada maravilhosa, e queria mencionar as outras indicadas. No fim, todo o clube está premiado”, disse contente.



???? Barcelona, vencedor da Women's Champions League, em grande nos Prémios da UEFA 2020/21 ????????



Guarda-redes do Ano ??

Centrocampista do Ano ??

Avançada do Ano ??

Jogadora do Ano ??#UWCL I #UEFAawards pic.twitter.com/5Enfw3FGGO — UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) August 26, 2021

A premiação organizada pela UEFA (União das Federações Europeias de Futebol) foi o espelho do domínio azul-grená na temporada. Dos seis prêmios destinados ao futebol feminino do continente, cinco foram vencidos pelo Barcelona. Dois deles com Putellas, enquanto a goleira Paños e a atacante Hermoso garantiram mais dois troféus para o clube catalão. Além disso, entre os técnicos, Lluís Cortés, que deixou o Barça recentemente, recebeu o título de melhor treinador da jornada.

“É uma pena não poder estar convosco em Istambul neste dia tão especial, mas gostaria de agradecer à UEFA e a todos os membros do júri que consideraram que eu merecia este prémio. É uma honra e um prazer. Trabalho no futebol feminino há muitos anos e fico muito feliz por receber este reconhecimento”, declarou Cortés.

Confira a premiação por posição:

Goleira: Paños, Barcelona (Feminino)

Defensora: Irene Paredes, Paris Saint-Germain (Feminino)

Meia: Alexia, Barcelona (Feminino)

Ataque: Jennifer Hermoso, Barcelona (Feminino)

Técnico: Lluís Cortés, Barcelona (Feminino)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima