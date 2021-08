Veja a programação das Paralimpíadas nesta quinta para sexta-feira

JM Júlia Mano*

Brasil tem chances de conquistar mais medalhas no terceiro dia de Paralimpíadas - (crédito: Fabio Chey/CPB)

Prepara o despertador, torcedor! As Paralimpíadas de Tóquio-2020 entram no terceiro dia de disputas e os brasileiros que estão na capital do Japão entram em ação a partir das 21h (de Brasília) desta quinta-feira (25). E pode pintar mais pódios verde-amarelos na madrugada e manhã da sexta-feira (26/8). O Brasil acumula oito medalhas, sendo uma de ouro, três de prata e quatro de bronze, ocupando o 10º lugar geral no quadro.

Quinta-feira (26/8)

Goalball - Sem transmissão

22h30 - Brasil x Japão - rodada 2 da fase de grupos (Feminino)

Natação - Sem transmissão

21h07 - 200m livre S14 (Felipe Real, Gabriel Bandeira) - classificatórias

21h29 - 50m livre S11 (Wendel Belarmino, Matheus Souza) - classificatórias

21h48 - 50m borboleta S5 (Daniel Dias) - classificatórias

21h59 - 50m borboleta S5 (Esthefany Rodrigues, Joana Maria Euzebio)

Atletismo - SporTV

21h30 - Salto em distância T11 (Lorena Spoladore, Silvania Oliveira) - final

21h35 - 5000m T11 (Yeltsin Jacques, Julia Cesar Santos) - final

22h14 - 100m T12 (Fabricio Ferreira) - primeira rodada

22h21 - 100m T12 (Kesley Teodoro) - primeira rodada

22h28 - 100m T12 (Joeferson Oliveira) - primeira rodada

23h - 400m T11 (Jhulia Karol Santos) - primeira rodada

23h17 - 400m T11 (Silvânia Oliveira) - primeira rodada

23h25 - 400m T11 (Thalita Vitória Silva) - primeira rodada

23h56 - 100m T37 (Mateus Cardoso, Christian Gabriel Costa) - primeira rodada

Ciclismo - TV Brasil 2 e TV Brasil Play

22h36 - Perseguição C4 4000m masculino (André Grizante) - classificatórias

23h14 - Perseguição C5 4000m masculino (Lauro Chaman) - classificatórias

Tênis de mesa - Sem transmissão

21h - Danielle Rauen x Guiyan Xiong (China)

21h40 - Paulo Sérgio Filho x Pavão Jozic (Croácia)

22h20 - Lethícia Rodrigues x Wenjuan Huang (China)

23h - Israel Stroh x Jake Ballestrino (Austrália)

23h - Joyce Oliveira x Bhavina Patel (Índia) - oitavas de finais

23h40 - David Andrade x Florian Merrien (França)

Judô - Sem transmissão

22h30 - Até 60kg: Thiego Marques x Takaaki Hirai (Japão) - eliminatórias, se classificar, avança para as semifinais a disputar na sequência

22h30 - Até 52kg: Karla Cardoso x Ramona Brussig (Alemanha) - quartas de finais, se classificar avança para as semifinais a disputar na sequência

Tiro com Arco - Sem transmissão

21h - Individual W1 masculino (Luiz Perilo) - classificatórias

21h - Individual W1 feminino (Rejane Silva) - classificatórias

21h - Arco composto individual feminino (Jane Karla Gogel) - classificatórias

21h - Arco recurvo individual feminino (Fabiola Dergovics) - classificatórias

Tênis em cadeira de rodas - Sem transmissão

23h - Masculino individual - primeira rodada

Daniel Rodrigues x Stefan Olsson (Suécia)

Mauricio Pomme x Sang-Ho Oh (Coréia do Sul)

Gustavo Silva x Leon Els (África do Sul)

Rafael Medeiros x Lhaj Boukartacha (Marrocos)

23h - Feminino em dupla - primeira rodada

Ana Caldeira/Meirycoll Duval x Huimin Huang/ Jinlian Huang (China)

Remo - Sem transmissão

21h30 - Skiff simples PR1 (Claudia Sabino) - classificatórias

22h10 - Skiff simples PR1 (Renê Pereira) - classificatórias

22h50 - Skiff dupla misto PR2 (Josiane Lima e Michel Pessanha) - classificatórias

23h50 - Quatro com (Ana Paula Souza, Diana Oliveira, Valdeni Junior, Jairo Klug e Jucelino Silva) - classificatórias

Sexta-feira (27/8)

Natação - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

5h28 - 200m livre S14 (Felipe Real, Gabriel Bandeira, se classificarem) - final

5h57 - 50m livre S11 (Wendel Belarmino, Matheus Souza, se classificarem) - final

6h25 - 50m borboleta S5 (Daniel Dias, se classificar) - final

6h31 - 50m borboleta S5 (Esthefany Rodrigues, Joana Maria Euzebio, se classificarem) - final

Goalball - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

8h30 - Brasil x Argélia - rodada 3 da fase de grupos (Masculino)

Ciclismo - TV Brasil 2 e TV Brasil Play

1h20 - Contrarrelógio C1-3 1000m (Carlos Alberto Soares) - final

2h29 - Contrarrelógio C4-5 500m (Ana Raquel Lins) - final

3h22 - Perseguição C4 4000m masculino (André Grizante, se classificar) - final

3h47 - Perseguição C5 4000m masculino (Lauro Chaman, se classificar) - final

Atletismo - Sem transmissão

0h03 - 100m T37 (Ricardo Mendonça) - primeira rodada

0h32 - 500m T54 (Vanessa Cristina) - primeira rodada

1h11 - 100m T47 (Washington Junior, Lucas Lima) - primeira rodada

1h18 - 100m T47 (Petrúcio Santos) - primeira rodada

7h - Arremesso de peso F55 (Wallace Santos) - final

7h05 - Salto em distância T11 (Ricardo Oliveira) - final

7h25 - 100m T37 (Mateus Cardoso, Christian Gabriel Costa, se classificarem) - final

7h33 - 100m T47 (Washington Junior, Lucas Lima, se classificarem) - final

7h40 - 400m T11 (Jhulia Karol Santos, Silvânia Oliveira, Thalita Vitoria Silva) - semifinal

7h53 - Arremesso de peso F37 (Emanoel Victor Oliveira, João Victor Silva) - final

9h25 - 400m T47 (Fernanda Yara Silva) - primeira rodada

9h53 - 1500m T13 (Edneusa Santos) - primeira rodada

Vôlei sentado - Sem transmissão

6h30 - Brasil x Canadá (Feminino)

Tênis de mesa - Sem transmissão

0h20 - Cátia Oliveira x Giada Rossi (Itália) - quartas de finais

1h40 - Carlos Carbinatti x Krisztian Gardos (Áustria)

4h - Millena Santos x Seongok Kim (Coréia do Sul)

4h - Bruna Alexandre x Tzu Yu Lin (Taipei)

7h20 - quartas de finais classe 4 feminina (Joyce Oliveira, se classificar)

8h - quartas de finais classe 3 masculina (David Andrade e Welder Knaff, se classificarem)

9h20 - quartas de finais classe 7 (Paulo Sérgio Filho e Israel Stroh, se classificarem)

Tiro com Arco - Sem transmissão

2h - Arco composto individual masculino (Andrey de Castro) - classificatórias

2h - Arco recurvo individual masculino (Heriberto Roca) - classificatórias

Hipismo - Sem transmissão

4h08 - Adestramento (Sergio Froes) - final

Judô - Sem transmissão

4h - Até 60kg (Thiego Marques, se classificar) - final

4h - Até 52kg (Karla Cardoso, se classificar) - final



*Estagiária sob supervisão de Maíra Nunes