Salve, Jorge!

MP Marcos Paulo Lima

(crédito: Reprodução/Chelsea FC)

Apontado como favorito a dar sequência à linhagem de jogadores nascidos no Brasil eleitos os melhores do mundo, Neymar vê Jorginho tomar a frente e oficializar candidatura para se juntar a Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká. Escolhido, ontem, pela Uefa o número um da Europa na temporada 2020/2021, o ítalo-brasileiro de 29 anos nascido em Imbituba, um município de pouco mais de 40 mil habitantes no litoral de Santa Catarina, fez dos títulos da Uefa Champions com o Chelsea, e da Eurocopa pela Itália, o palanque perfeito para figurar, também, entre os finalistas da tradicional Bola de Ouro e do Fifa The Best.

O prêmio da Uefa virou uma prévia das premiações mais pomposas. Dos últimos cinco vencedores da distinção exclusiva do Velho Continente, quatro viraram número 1 também nas votações da Fifa e na Bola de Ouro da revista France Football (ver quadro). Os vencedores foram os mesmos em 2016 e 2017 (ambos Cristiano Ronaldo), 2018 (Modric) e 2020 (Lewandowski). Houve divergência em 2019. O zagueiro holandês Virgil van Dijk ganhou pela Uefa e foi vice de Lionel Messi na votação da entidade máxima do futebol.

Como Jorginho é naturalizado, o Fifa The Best e/ou a Bola de Ouro iria para a conta da Itália, que tem como último melhor do mundo o zagueiro Fabio Cannavaro, capitão da Squadra Azzurra na Copa de 2006. Logo, oficialmente, Kaká (2007) continuará sendo o último jogador de linha deste lado do Oceano Atlântico eleito número 1. Vale lembrar que Julio Cesar (2010) e Alisson (2019) ganharam na posição de goleiro. Não concorreram a melhor do mundo.

Destaque

Jorginho se destacou em dois times que funcionam coletivamente. Joga no meio de campo do Chelsea, campeão da Champions League contra o Manchester City, e no mesmo setor na Itália, bi da Eurocopa diante da Inglaterra. Versátil, brilha no 3-5-2 do time inglês sob o comando de Thomas Tuchel — eleito melhor treinador da temporada pela Uefa —, e no 4-3-3 de Roberto Mancini na Itália. Foi de herói nos pênaltis com uma cobrança debochada contra a Espanha nas semifinais da Euro a quase vilão ao errar na decisão do título contra a Inglaterra.

Jorginho conquistou o prêmio contra concorrentes de altíssimo nível. Deixou para trás o meia belga De Bruyne (Manchester City) e o companheiro Kanté. Ausente no sorteio dos grupos da Uefa Champions League realizado ontem, em Istambul, na Turquia, devido à pandemia, o jogador agradeceu aos jurados por videoconferência.

“Obrigado a todos. Infelizmente, não posso estar aí pelas restrições, mas estou muito feliz com essa premiação. Não posso deixar de agradecer a todos que contribuíram para isso ter acontecido. O agradecimento é para todos que me ajudaram nessa temporada, aos torcedores, aos jogadores, ao técnico e a todas as pessoas que não acreditaram em mim, porque vocês me motivaram a trabalhar mais”, discursou Jorginho.

Cria da mãe

Jorginho deixou o Brasil rumo à Itália aos 15 anos. Embarcou para aprender nas categorias de base do Hellas Verona. Profissionalizou-se no clube, foi emprestado ao Sambonifacese e depois negociado com o Napoli no início de 2014 por 9,5 milhões de euros. Em 2018, o Chelsea topou desembolsar 57 milhões de euros por ele a pedido do técnico Maurizio Sarri.

Paralelamente, Jorginho conquistou a Itália, recebeu convite do técnico Antonio Conte para se naturalizar e estreou na seleção em março de 2016 contra a Espanha. À época, o Brasil era comandado por Dunga. “A Seleção Brasileira sempre vi como algo muito distante pelo fato de nunca ter atuado no Brasil profissionalmente e ter chegado aqui (na Itália) com 15 anos de idade. Então, como a Itália abriu as portas para mim, eu não podia fechar. Pesou muito essa questão de ter vindo bem cedo”, explicou, em 2018, ao programa Resenha da ESPN.

A inspiração de Jorginho na escolha pelo esporte é a mãe. Dona Maria Tereza Freitas jogava futebol amador e ensinou os fundamentos a Jorginho. O volante costuma dizer que deixou de ser perna de pau graças a ela. O pai, seu Jorge Luiz Frello, era goleiro. Hoje, é taxista.



Melhores da Uefa

Jogador: Jorginho (Chelsea/Itália)

Goleiro: Mendy (Chelsea/Senegal)

Defensor: Rúben Dias (Manchester City/Portugal)

Meia: Kanté (Chelsea/França)

Atacante: Haaland (Borussia Dortmund/Noruega)

Técnico: Thomas Tuchel (Chelsea)

Jogadora: Alexia Putellas (Barcelona/Espanha)

Técnico: Lluis Cortés (Barcelona)

Mercado ofusca sorteio

O sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa ficou em segundo plano, ontem, na Europa (veja arte). Enquanto as bolinhas definiam os adversários e a agenda dos times a partir de 14 setembro rumo à final de 28 de maio, em São Petersburgo, na Rússia, a bolsa de valores da bola tinha picos de agitação com as movimentações de Real Madrid e Manchester City em busca da compra das ações das grifes Mbappé e Cristiano Ronaldo.

O Real Madrid e o Paris Saint-Germain estão negociando a transferência de Kylian Mbappé depois de o clube espanhol ter feito uma segunda oferta pelo craque francês, de acordo com informações divulgadas ontem pelo jornal esportivo L'Équipe.

A equipe da capital espanhola propõe 170 milhões de euros mais 10 milhões de euros em bonificações facilmente alcançáveis, ou seja, 180 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão). É o valor que o PSG pagou ao Monaco em 2017 para contratar o jogador.

Apesar de a novela indicar um final feliz para o Real Madrid, o PSG resiste publicamente. "Nossa posição não mudou. Nossa posição é muito clara", disse o presidente do PSG, Nasser Al Khelaifi, ontem, durante o sorteio da fase de grupos da próxima Liga dos Campeões, estabelecendo teto de 220 milhões de euros para negociá-lo.

Diante da iminência de perder Mbappé, o PSG estuda três opções para substituí-lo ao lado de Messi e Neymar. O empresário português Jorge Mendes teria passado por Paris, ontem, a serviço do cliente Cristiano Ronaldo. Na Inglaterra, as informações são de que o lusitano será comandado por Pep Guardiola no Manchester City. PSG e City estão na mesma chave na fase de grupos. Outra alternativa do clube francês passou a ser Lewandowski, do Bayern.