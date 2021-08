No Rio, Galo abre vantagem

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Pedro Souza/Atlético MG)

O Atlético-MG está em vantagem por um lugar nas semifinais da Copa do Brasil. Ontem, o Galo fez o segundo confronto em sequência contra o Fluminense — o primeiro havia sido um empate, no fim de semana, pela Série A do Campeonato Brasileiro — e, desta vez, alcançou um resultado positivo longe dos seus domínios. Com gols marcados ainda no primeiro tempo da partida, o time mineiro fez 2 x 1 sobre os cariocas no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Assim, volta para casa com uma pequena margem de frente no confronto.

A partida de volta entre as duas equipes está prevista para acontecer em 16 de setembro, uma quinta-feira, às 21h30, no estádio Mineirão. O resultado de ontem dá ao Atlético-MG o direito de atuar por qualquer empate para chegar pela quinta vez entre os quatro melhores do torneio. Apenas um triunfo por dois gols de frente faz o Fluminense avançar a sexta disputa de semifinal. Em caso de vitória carioca por um tento, o classificado será conhecido em disputa de pênaltis. Vale lembrar que o gol marcado fora de casa não é critério de desempate na Copa do Brasil.

O início em ritmo lento deu a impressão de que o jogo seria bem diferente do que realmente foi. Aos 13 minutos, a emoção assumiu o protagonismo. Após cruzamento, Nacho finalizou e Nino se esforçou para cortar. O VAR, porém, detectou que a bola havia ultrapassado a linha. Quase 30 minutos depois, o zagueiro e o árbitro de vídeo voltaram a aparecer em marcação de pênalti. Fred cobrou bem e converteu. Na reta final, o Galo tomou a frente do placar. Em ótimo contra-ataque, Nacho deu bom passe para Hulk. O camisa sete bateu forte e recolocou os mineiros em vantagem.

A etapa final seguiu movimentada. Porém, repleta de gols perdidos. Nacho foi o primeiro a desperdiçar. Depois, Guilherme Arana parou em Marcos Felipe. Na segunda metade da parcial, o Fluminense passou perto do empate. Primeiro, Fred carimbou o travessão de cabeça. Com os dois times avançando ao ataque, o jogo seguiu aberto. Porém, o tricolor não encontrou forças para voltar a balançar às redes no Nilton Santos e viu o Galo garantir a vantagem no confronto.

“A gente teve uma partida com eles no Brasileiro e sabe que a equipe do Fluminense é qualificada, mas conseguimos nos impor em campo. No último jogo, demos muito contra-ataque, nesse teve menos. Esta vitória é muito importante para nós”, avaliou atacante Keno. “A gente tentou propor o jogo, fazer tudo que o professor Marcão pediu. Agora, é levantar a cabeça, tem jogo já pela Série A agora e temos que buscar o rumo das vitórias novamente”, destacou o goleiro Marcos Felipe.