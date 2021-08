Botafogo joga pelo G-4

CB Correio Braziliense

Coritiba e Botafogo carregam em suas histórias títulos do Campeonato Brasileiro. A realidade, porém, é outra. Ainda assim, paranaenses e cariocas tentam fazer o possível para deixar o quanto antes a Série B. No duelo de hoje, às 21h30, no estádio Couto Pereira, pela 21ª rodada, o Coxa tentará aumentar a vantagem na liderança, enquanto o alvinegro vai buscar seu lugar no G4 — zona de acesso para a elite.

Vindo de duas vitórias seguidas após bater o Avaí, por 2 x 1, o Coritiba tem a segunda melhor campanha como mandante e lidera com 39 pontos. Já o Botafogo, com a quinto pior visitante, está em sétimo lugar, com 32 pontos, a um do G4. Os cariocas chegaram ao terceiro jogo sem derrota após vencerem o Vila Nova, por 3 x 2. No turno, o Botafogo fez 2 x 0 nos paranaenses.

No Botafogo, o técnico Enderson Moreira não vai poder contar com o lateral-esquerdo Hugo (fratura na clavícula) e nem com o atacante Diego Gonçalves (lesão no músculo do quadril). Jonathan Silva e Warley, respectivamente, podem ficar com as vagas. Rafael Navarro, apesar de estar em negociações com o Anderlecht-BEL, tem lugar garantido no time “Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas temos uma equipe bastante qualificada. Vamos trabalhar forte para conquistar um grande resultado, para nos dar continuidade e confiança para sequência do campeonato”, completou o volante Pedro Castro.