Paradinhas

CB Correio Braziliense

» US OPEN

Bia Haddad e João Menezes perderam, ontem, no qualifying do US Open, em Nova York, e estão fora do último Grand Slam do ano. O tradicional torneio, que terá a sua 141ª edição, tem início previsto para segunda-feira.

» CORINTHIANS

Lesionados, o lateral Fagner e o meia Adson devem desfalcar Corinthians diante do Grêmio, amanhã, às 21h, em Porto Alegre, no duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Ambos não se recuperaram de dores na panturrilha.

» PALMEIRAS

No dia em que o Palmeiras celebrou 107 anos, o torcedor recebeu uma boa notícia. Um dos últimos reforços do time, o lateral Jorge fez seu primeiro treino com bola, ontem. Mas ele segue sem prazo para estreia.

» SÃO PAULO

O São Paulo fez um acordo com o STJD e conseguiu liberar Luciano e Rigoni de um gancho. A chamada Transação Disciplinar foi homologada pelo auditor Felipe Bevilacqua na terça-feira e divulgada ontem.

» VÔLEI DE PRAIA

Campeão olímpico nos Jogos do Rio-2016, o brasiliense Bruno Schmidt anunciou, ontem, o fim da parceria com Evandro. A dupla de vôlei de praia ficou aquém do esperado em Tóquio, eliminada nas oitavas de final.

» ELIMINATÓRIAS

Os clubes da Espanha decidiram não liberar jogadores para as seleções sul-americanas na Data Fifa, marcada para setembro, posição respaldada pela LaLiga, que organiza o torneio. O Brasil tem três convocados do país.