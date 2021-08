Seleção feminina arranca empate com Japão no goalball

A seleção feminina de goalball arrancou um empate de 4 a 4 com o Japão na Paralimpíada de Tóquio (Japão), no Centro de Convenções Makuhari Messe na noite desta quinta-feira (26) em partida válida pelo Grupo D.

Só emoção no #Goalball ! Atrás do Japão por 4x1, nossas atletas foram atrás do empate e CONSEGUIRAM!



Com dois gols da Carol Duarte e dois da Victoria Amorim, empatamos com as japonesas em um jogo de tirar o fôlego. Parabéns, meninas! ???? #ParalimpicoEmToquio @cbdvoficial