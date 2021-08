Vôlei feminino brasileiro estreia com vitória em Tóquio 2020

AB Agência Brasil

A seleção brasileira feminina de vôlei sentado estreou na Paralimpíada de Tóquio nesta sexta-feira (27) com vitória. As brasileiras derrotaram o Canadá por sets 3 a 2. Os confrontos da modalidade estão sendo disputados na Centro de Convenções Makuhari Messe, na cidade Chiba.

As brasileiras foram surpreendidas no primeiro set, sendo derrotadas por 25 a 21. Entretanto, no segundo e terceiro sets reagiram e venceram por 26 a 24 e 25 a 20. No quarto set, as canadenses empataram o marcador, vencendo a parcial por 29 a 27. Em disputa acirrada no quinto e último set, o Brasil confirmou o favoritismo e venceu por 17 a 15.

O próximo compromisso da seleção verde-amarela será contra o Japão. A partida será disputada neste domingo (29), às 8h30 (horário de Brasília). Já o último duelo do grupo será na terça-feira (31), contra a Itália às 22h (horário de Brasília).

Na outra chave competem China, Estados Unidos, Comitê Paralímpico Russo e Ruanda. Os dois primeiros de cada grupo avançam às semifinais.

Sobre as atletas da modalidade

As seis jogadoras são divididas em duas classes, VS1 e VS2, que variam de acordo com o grau de deficiência. A VS1 é composta por atletas amputadas ou com maior limitação na locomoção. Na VS2 se encontram as demais, que têm menor comprometimento físico-motor. Cada seleção só pode ter duas VS2 no elenco, sendo que elas não podem estar ao mesmo tempo na quadra.

Bronze na Rio 2016

O vôlei sentado feminino do Brasil participa em Paralimpíadas desde os Jogos de Londres 2012. Entretanto, a primeira e única medalha foi conquistada na Rio 2016, quando a equipe brasileira colocou a medalha de bronze no peito.