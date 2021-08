Seleção masculina vence Argélia de virada e vai às quartas de final

AB Agência Brasil

A seleção brasileira masculina de goalball venceu a Argélia de virada por 10 a 4 na manhã desta sexta-feira (27) e garantiu a classificação para as quartas de final na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Apesar do placar elástico, o jogo não começou bem para o Brasil, que foi para perdendo por 3 a 1 no primeiro tempo, cujo protagonista foi o jogador Samir Belhouchat., do lado adversário. Além de ser o autor dos três gols para a Argélia, Belhouchat defendeu um pênalti.

Video description: white circle with Brazil 10 Algeria 4 in the middle, on an orange background.#Goalball #Tokyo2020 pic.twitter.com/Ksm38aiCib — #Goalball ???? #Tokyo2020 (@ibsagoalball) August 27, 2021

Com a vitória, o Brasil chegou a seis pontos em três partidas, assegurando presença na próxima fase. De acordo com o regulamento, quatro das cinco equipes de cada grupo se classificam às quartas. O Brasil está no Grupo A, que tem, além de Brasil e Argélia, Estados Unidos, Japão e Lituânia. A estreia da seleção masculina de goalball em Tóquio foi com vitória de 11 a 2 contra a Lituânia, a atual campeã paralímpica. Na partida seguinte, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos por 8 a 6.

Jogo

Após sofrer o primeiro gol, a seleção brasileira arrancou um empate com um arremesso entre as pernas de Alex Labrador, que acertou, na paralela, o canto esquerdo do gol argelino. Também em uma jogada paralela, Samir Belhouchat fez, logo em seguida, dois gols pela Argélia, no canto direito do gol brasileiro, e assim terminou o primeiro tempo da partida.

Após substituir Alex Labrador pelo jogador Leomon Moreno, o Brasil começou a reverter a situação já no começo do segundo tempo. Com fortes arremessos de giro, Leomon fez dois gols, o que possibilitou o Brasil a encostar no placar, em 3 a 2.

A Argélia então voltou a marcar, novamente com Samir Belhouchat. Dessa vez, o gol saiu após desvio do arremesso, na perna do central brasileiro Romário, que acabou por tirar a bola do alcance de Parazinho, então posicionado na ala direita brasileira.

A partir daí, só deu Brasil. Leomon brilhou novamente marcando o terceiro e quarto gols brasileiros, com arremessos a partir da ala esquerda. O Brasil insistia nos arremessos visando o canto direito do gol argelino, de forma a evitar as defesas de Belhouchat, que jogava na ala esquerda argelina.

Após o empate em 4 a 4, o Brasil fez uma inversão de alas, com Parazinho jogando pela esquerda e Leomon pela direita. A estratégia deu certo e, faltando seis minutos para o fim do jogo, Parazinho virou o placar com um arremesso que entrou no canto esquerdo do gol argelino. O sexto gol brasileiro foi novamente de Leomon, desta vez mirando o centro do gol da Argélia.

Parazinho ampliou o placar para 7 a 4, após desvio na perda do ala esquerda argelino; e para 8 a 4 em um lançamento quicado. Fez também o nono gol em arremesso cruzado, entre o pivô e a ala esquerda adversária. O último gol foi marcado por Leomon em jogada paralela a partir da ala direita brasileira.

A próxima partida do Brasil será contra o Japão, ainda pela fase de grupos, neste sábado (28), às 21h (horário de Brasília).