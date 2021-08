Ele está de volta: Manchester United anuncia contratação de Cristiano Ronaldo

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Bernadett Szabo /POOL/AFP)

O astro está de volta para casa. Cristiano Ronaldo, eleito cinco vezes melhor jogador do mundo, é o mais novo reforço do Manchester United. O português acertou o retorno à Terra da Rainha após 12 anos desde sua primeira passagem pelo clube. A negociação foi uma verdadeira reviravolta no mercado da bola, pois o Manchester City, arquirrival dos Diabos Vermelhos, também estava de olho na contratação do atacante, mas acabou se retirando.

Cristiano Ronaldo chega com o status de principal nome do elenco e com a missão de recolocar o Manchester United entre os principais esquadrões do Velho Continente. Os ingleses buscam reconquistar hegemonia na Europa, através do título da Champions League que não vem desde 2008. No cenário nacional, os Diabos Vermelhos não levantam o caneco da Premier League desde a temporada 2012/13.

Cristiano Ronaldo desembarca em Manchester depois de passagens vitoriosas por outros gigantes europeus, como Real Madrid e Juventus. Na equipe italiana, disputou três temporadas, com 133 partidas. Por lá conquistou dois títulos italianos, uma Copa da Itália e uma Supercopa da Itália. Porém, o sucesso continental na Liga dos Campeões acabou não sendo atingido.

Em 2021, o astro chegou a participar da pré-temporada da Juve, jogou na estreia do Campeonato Italiano e, logo depois, se despediu dos companheiros no centro de treinamento e rumou à Inglaterra.

A expectativa é grande por novas boas atuações de CR7 na Terra da Rainha. Nas seis temporadas que defendeu as cores do United, o auge do astro veio com as conquistas da Champions League 2007/08, Mundial de Clubes FIFA 2008 e três Campeonatos Ingleses.

O craque assinou contrato de duas temporadas junto ao Manchester United. Cristiano Ronaldo, agora, somará forças com outros grandes nomes do continente, como o francês Pogba, o ingleses, Jadon Sancho e Rashford, além do atacante uruguaio, Cavani.

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima