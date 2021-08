Tite convoca nove atletas para disputa da rodada tripla das Eliminatórias

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

Em meio ao imbróglio envolvendo jogadores de algumas ligas europeias, principalmente a da Inglaterra, o técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (27/8), nove jogadores que irão compor o elenco que disputará três partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Uma das novidades na lista é o retorno do atacante Hulk e a presença do meio-campista Gerson, ex-Flamengo, atualmente no Olympique de Marselha.

Dos nove convocados pelo técnico Tite, cinco atuam no Campeonato Brasileiro, como é o caso dos goleiros Éverson, do Atlético-MG, e Santos, do Athletico-PR; o zagueiro Miranda, do São Paulo; o meia Edenilson, do Internacional, e o atacante Hulk, também do Galo, destaque do cenário nacional.

Os “europeus” que completam a lista emergencial da Seleção Brasileira são: os meias Gerson, do Olympique de Marselha, e Matheus Nunes, do Sporting; além dos atacantes Malcom, do Zenit, e Vinicius Jr, do Real Madrid.

Os brasileiros convocados e que atuam na Premier League, a liga inglesa, não poderão defender a amarelinha nos compromissos em setembro. A entidade britânica não permitiu que os clubes liberassem seus atletas para seleções sul-americanas, devido à presença de países sul-americanos, incluindo o Brasil, na lista vermelha em relação aos números de covid-19.

Os desfalques certos são: os goleiros Alisson e Ederson; o zagueiro Thiago Silva; os meias Fabinho e Fred; os atacantes Roberto Firmino, Raphinha, Gabriel Jesus e Richarlison. A premier League diz que segue uma recomendação da própria FIFA em não liberar atletas que eventualmente precisem cumprir quarentena ao retornar de partidas em outros países.

“É fundamental esclarecer que a CBF não desconvocará nenhum jogador convocado para os jogos de setembro", declarou Juninho Paulista, coordenador de futebol da entidade. "Porém, dada a incerteza da apresentação de atletas, principalmente, do Reino Unido e a falta de uma definição efetiva, nós optamos pela convocação de mais atletas para a lista original", complementou.

Ao final da convocação, Juninho Paulista informou que conversou com alguns dos atletas impossibilitados de atuar pelo Brasil, e que esses "mostraram descontentamento com a situação”.



Maratona de jogos pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira inicia na segunda-feira (30/8) a preparação para a rodada tripla das Eliminatórias Sul-Americanas. O primeiro compromisso do esquadrão verde-amarelo será na quinta-feira (2/9), às 22h, quando visita o Chile, no Estádio Monumental, em Santiago. Três dias depois, às 16h, a amarelinha recebe a Argentina na Neo Química Arena, em São Paulo. E na quinta-feira (9/9), às 21h30, encerra a maratona recebendo o Peru na Arena Pernambuco, em Recife.

Confira os novos convocados pela Seleção Brasileira

Goleiros

Éverson (Atlético-MG)

Santos (Athletico-PR)

Zagueiro

Miranda (São Paulo)

Meio-campistas

Edenilson (Internacional)

Gerson (Olympique de Marselha)

Matheus Nunes (Sporting)

Atacantes

Hulk (Atlético-MG)

Malcom (Zenit)

Vinicius Jr (Real Madrid)

*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima