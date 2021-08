Veja a programação das Paralimpíadas nesta sexta-feira para sábado

JM Júlia Mano*

(crédito: ALE CABRAL/CPB)

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 entram no quarto dia de competições, na noite desta sexta-feira (27/8) até a manhã de sábado (28/8). Às 18h30 (de Brasília), o brasileiro Jorge Luis Fonseca abriu a participação verde-amarela no triátlon PTS4. Outros também atletas estão em ação, na busca por classificação para as finais de suas modalidades ou na briga por medalhas. Há a expectativa de que o segundo dia do atletismo continue rendendo pódio para o Brasil, que ocupa o 6º lugar no quadro geral com 17 medalhas, sendo seis ouros, quatro pratas e sete bronzes.

Sexta-feira (27/8)

Atletismo - SporTV, TV Brasil 2 e TV Brasil Play

21h30 - Lançamento de disco F57 (Tuany Siqueira, Julyana Silva) - final

22h06 - 5.000m T54 (Vanessa Souza) - final

23h10 - 100m T38 (Edson Pinheiro) - classificatória

23h45 - 400m T11 (Thalita Simplício) - final

Natação - Sem transmissão

21h16 - 100m livres S10 (Ruan de Souza) - classificatórias

21h22 - 100m livres S10 (Phelipe Andrews) - classificatórias

21h52 - 150m medley SM4 (Susana Schnarndorf) - classificatórias

23h04 - 100m costas SB5 (Roberto Alcalde) - classificatórias

Tiro com arco - Sem transmissão

21h - Arco composto individual masculino (Andrey de Castro) - eliminatórias

Bocha - Sem transmissão

22h40 - BC1

Andreza Oliveira x Witsanu Huadpradit (Tailândia)

Guilherme Moraes x Daniel Perez (Países Baixos)

23h55 - BC3

Evani Soares x José Macedo (Portugal)

Mateus Carvalho x Keisuke Kawamoto (Japão)

Judô - Sem transmissão

22h30 - Até 81kg B1 - Harlley Damião x Daniel Powell (Reino Unido) - eliminatórias. Repescagens e semifinais na sequência

22h30 - Até 57kg B3/B2 - Lúcia Araújo x Laura Gonzalez (Argentina) - quartas de finais. Repescagens e semifinais na sequência

Remo - Sem transmissão

21h30 - Skiff simples PR1 (Claudia Sabino) - repescagem

23h10 - Skiff dupla misto PR2 (Josiane Lima e Michel Pessanha) - repescagem

23h30 - Quatro com (Ana Paula Souza, Diana Oliveira, Valdeni Junior, Jairo Klug e Jucelino Silva) - repescagem

Esgrima em cadeira de rodas - Sem transmissão

21h - Florete categoria B - classificatórias

Jovane Guissone x Anton Datsko (Ucrânia)

Jovane Guissone x Albert Kamalov (Comitê Paralímpico Russo)

Jovane Guissone x Adrian Castro (Polônia)

Jovane Guissone x Marco Cima (Itália)

Jovane Guissone x Michinobu Fujita (Japão)

Vanderson Chaves x Ryuji Onda (Japão)

Vanderson Chaves x Maxime Valet (França)

Vanderson Chaves x Dimitri Coutya (Reino Unido)

Vanderson Chaves x Alexander Kuzyukov (Comitê Paralímpico Russo)

Vanderson Chaves x Oleg Naumenko (Ucrânia)

Vanderson Chaves x Yanke Feng (China)

23h - Florete categoria A - classificatórias

Carminha Oliveira x Loredana Trigilia (Itália)

Carminha Oliveira x Nataliia Morkvych (Ucrânia)

Carminha Oliveira x Ruth Sylvie Morel (Canadá)

Carminha Oliveira x Jing Rong (China)

Carminha Oliveira x Evgeniya Sycheva (Comitê Paralímpico Russo)

23h - Florete categoria B - classificatórias

Mônica Santos x Irma Khetsuriani (Georgia)

Mônica Santos x Chung Yuen Ping (China)

Mônica Santos x Xiao Rong (China)

Mônica Santos x Maria Beatrice Vio (Itália)

Mônica Santos x Ludmilla Vasileva (Comitê Paralímpico Russo)

Mônica Santos x Chisato Abe (Japão)

Sábado (28/8)

Atletismo - SporTV

0h03 - 400m T11 (Daniel Silva, Felipe Gomes) - classificatória



Atletismo - Sem transmissão

7h - Lançamento de dardos (Cícero Valdiran) - final

7h10 - 1.500m T13 (Edneusa Santos) - final

7h21 - 100m T38 (Edson Pinheiro, se classificar) - final

9h07 - 400m T47 (Fernanda Yara) - final

9h26 - 200m T36 (Samira Brito) - classificatórias

9h33 - 200m T36 (Tascitha Cruz) - classificatórias

Goalball - SporTV

8h30 - Brasil x Turquia (Feminino)

Natação - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

5h14 - 100m livres S10 (Ruan de Souza, Phelipe Andrews, se classificarem) - final

5h36 - 150m medley SM4 (Susana Schnarndorf, se classificar) - final

7h10 - 100m costas SB5 (Roberto Alcalde, se classificar) - final

Vôlei sentado - Sem transmissão

6h30 - Brasil x China (Masculino)

Tênis de mesa - Sem transmissão

0h20 - Cátia Oliveira x Seo Su-yeon (Coréia do Sul) - semifinal

1h40 - Bruna Alexandre x a definir - semifinal

7h15 - Final classe 1 feminina (Cátia Oliveira, se classificar)



Tiro com arco - Sem transmissão

6h10 - W1 time misto - quartas de finais (Rejane Silva e Helcio Perilo) - quartas de finais

6h50 - W1 time misto - quartas de finais (Rejane Silva e Helcio Perilo, se classificarem) - semifinais

7h36 - W1 time misto - quartas de finais (Rejane Silva e Helcio Perilo, se classificarem) - final

Bocha - Sem transmissão

1h20 - BC2

Maciel Santos x Yongjin Lee (Coréia do Sul)

4h - BC4

Marcelo Santos x Eliseu Santos

5h10 - BC1

Andreza Oliveira x Chew Wei Lun (Malásia)

José Oliveira x André Ramos (Portugal)

6h25 - BC3

Evelyn Oliveira x Maria Bjurstrom (Suécia)

7h50 - BC2

Natali Faria x Nadav Levi (Israel)

Judô

4h - Até 57kg feminino (Lúcia Araújo, se classificar) - final

4h - Até 81kg masculino (Harlley Damião, se classificar) - final

Halterofilismo - Sem transmissão

6h30 - Até 80kg (Ailton Souza) - final

Esgrima em cadeira de rodas - Sem transmissão

2h - Florete categoria B (Jovane Guissone, Vanderson Chaves, se classificarem) - quartas de finais

2h30 - Florete categoria B (Mônica Santos, se classificar) - quartas de finais

2h30 - Florete categoria A (Carminha Oliveira, se classificar) - quartas de finais

4h30 - Florete categoria B (Jovane Guissone, Vanderson Chaves, se classificarem) - semifinais

5h - Florete categoria B (Mônica Santos, se classificar) - semifinais

5h - Florete categoria A (Carminha Oliveira, se classificar) - semifinais

7h - Florete categoria B (Jovane Guissone, Vanderson Chaves, se classificarem) - final

7h30 - Florete categoria A (Carminha Oliveira, se classificar) - final

8h - Florete categoria B (Mônica Santos, se classificar) - final

Tênis de cadeira de rodas - Sem transmissão

3h - Masculino em dupla - primeira rodada

Gustavo Carneiro/Daniel Rodrigues x Martyn Dunn/Ben Weekes (Austrália)

Rafael Medeiros/Mauricio Pomme x Adam Berdichevsky/Guy Sasson (Israel)

3h - Feminino individual - primeira rodada

Meirycoll Duval x Shelby Baron (Estados Unidos)

Ana Caldeira x Viktoriia Lvova (Comitê Paralímpico Russo)

3h - Masculino quad individual - primeira rodada

Ymanitu Silva x David Wagner (Estados Unidos)

*Estagiária sob supervisão de Maíra Nunes