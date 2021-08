Paradinhas

CB Correio Braziliense

» SÉRIE D

O Brasiliense segue na luta para fincar raízes no G-4 do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. Às 16h, o Jacaré recebe o Porto Velho, no Serejão. No mesmo horário, o Gama cumpre tabela contra a Aparecidense.

» VASCO

O Vasco terá um desfalque para encarar a Ponte Preta, amanhã, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O meia argentino Martín Sarrafiore testou positivo para a covid-19 e foi afastado do grupo para cumprir quarentena.

» SKATE

Rayssa Leal e Pâmela Dias avançaram para a final etapa de abertura da temporada da Liga Mundial de Skate Street, em Salt Lake City, nos EUA. A decisão está marcada para hoje, às 17h30, com transmissão do SporTV.

» FÓRMULA 1

A 12ª etapa do Mundial de Fórmula 1 será disputada neste final de semana. A definição do grid de largada do GP da Bélgica ocorre, hoje, às 10h. A corrida será amanhã, no mesmo horário. A Band transmite os dois eventos.

» RICHARLISON

Rafa Benítez, técnico do Everton, fez campanha contra a venda do atacante Richarlison ao PSG. “Não estamos considerando. Estamos satisfeitos e felizes com ele e esperamos que ele possa fazer muitos gols neste ano.”



» FORTALEZA

Contratado por empréstimo, Lucas Lima vestiu a camisa do Fortaleza pela primeira vez, ontem. O novo reforço do Leão do Pici para o Campeonato Brasileiro foi recebido com festa pelos torcedores no aeroporto.