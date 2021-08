Focados nas oportunidades

CB Correio Braziliense

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Esqueça as contratações embaladas por dezenas ou centenas de milhões de reais. A janela de transferências meio de ano — início da temporada 2021/2022 na Europa e metade de boa parte das competições em disputa no Brasil —, ficará marcada por uma postura austera e estrategista para não comprometer as finanças. Nas principais movimentações do mercado da bola, os clubes do futebol brasileiro e europeu apostaram em negociações de oportunidade, principalmente em atletas sem vínculos com outros clubes. Somente três compras se posicionaram entre as 20 maiores da história.

No Brasil, pouco foi investido. Motivados por uma contenção geral nos gastos provocada pelos danos financeiros causados pela pandemia de covid-19 nas contas, os clubes do Campeonato Brasileiro apostaram no diálogo para reforçarem os elencos sem colocar a mão no bolso. A adoção do modelo foi ampla. As 10 maiores contratações dos times brasileiros vindas do exterior, por exemplo, foram concluídas sem custo de transferência, com as equipes se comprometendo apenas com o pagamento de salários dos jogadores. Com isso, as tratativas exigiram muita paciência até serem concluídas.

O Flamengo recebeu os empréstimos de Andreas Pereira, do Manchester United, e Kennedy, do Chelsea, sem pagar nenhum valor. O Corinthians contou com as rescisões de Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes — contratação anunciada ontem pelo alvinegro — para reforçar o elenco com qualidade. O Atlético-MG seguiu o mesmo modelo e seduziu Diego Costa. O método também foi adotado por Internacional e Grêmio para repatriar Taison e Douglas Costa, respectivamente. O Palmeiras também não mexeu no bolso para fechar com Matheus Fernandes e Jorge. Gastou apenas por Joaquín Piquerez.

Na Europa se gastou mais. Porém, diversas movimentações de destaque foram realizadas sem nenhum euro envolvido. Time de Neymar, o Paris Saint-Germain foi quem mais se reforçou no modelo. O clube francês contratou os astros Lionel Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Gianluigi Donnarumma sem gastar nada além dois pagamentos mensais. Protagonista do mercado, o PSG ainda está próximo de vender Kylian Mbappé ao Real Madrid por cerca de R$ 1,1 bilhão. Os merengues, um dos poucos a abrirem os cofres de forma pomposa, trouxeram David Alaba como “free agent”.

Saneados financeiramente, os clubes da Inglaterra foram o ponto fora da curva e protagonizaram os maiores gastos. O Manchester United pagou alto ao Borussia Dortmund e ao Real Madrid para ter Jadon Sancho e Raphael Varane. Porém, trouxe Cristiano Ronaldo da Juventus por um valor irrisório. A contratação bombástica foi anunciada, ontem, por cerca de R$ 122 milhões. Atual campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea pagou R$ 710 milhões por Romelu Lukaku. Na maior transação entre clubes da Premier League, o Manchester City investiu R$ 718 milhões para tirar Jack Grealish do Aston Villa.



Movimentações do mercado brasileiro

Douglas Costa (Bayern de Munique - Grêmio) sem custo

Matheus Fernandes (Barcelona - Palmeiras) sem custo

Jorge (Mônaco - Palmeiras) sem custo

Joaquín Piquerez (Peñarol - Palmeiras) R$19,77 milhões

Giuliano (Sem clube - Corinthians) sem custo

Renato Augusto (Beijing Guoan - Corinthians) sem custo

Diego Costa (Atlético de Madrid - Atlético-MG) sem custo

Kennedy (Chelsea - Flamengo) sem custo

Andreas Pereira (Man. United - Flamengo) sem custo

Taison (Shakhtar Donetsk - Inter) sem custo

Roger Guedes (Shandong Taishan - Corinthians) sem custo

Augusto (Real Castilla - Santos) sem custo



Movimentações do mercado europeu

Alaba (Bayern de Munique - Real Madrid) sem custo

Wijnaldum (Liverpool - PSG) sem custo

Sergio Ramos (Real Madrid - PSG) sem custo

Lionel Messi (Barcelona - PSG) sem custo

Gianluigi Donnarumma (Milan - PSG) sem custo

Jadon Sancho (Borussia - Man. United) R$ 503 milhões

Raphael Varane (Real Madrid - Man. United) R$ 305,5 milhões

Romelu Lukaku (Inter de Milão - Chelsea) R$ 710 milhões

Matheus Cunha (Hertha Berlin - Atlético de Madrid) R$ 185 milhões

Cristiano Ronaldo (Juventus - Man. United) R$ 122 milhões

Jack Grealish (Aston Villa - Man. City) R$ 718 milhões

Kylian Mbappé (PSG - Real Madrid) R$ 1,1 bilhão*

* Ainda não foi anunciada oficialmente