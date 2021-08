Botafogo vence e entra no G-4

CB Correio Braziliense

O Botafogo conquistou, ontem, uma vitória importantíssima na Série B do Campeonato Brasileiro. No Couto Pereira, o alvinegro venceu, por 1 x 0, e impôs a primeira derrota do líder Coritiba como mandante. O triunfo dos cariocas, porém, foi essencial por outro motivo. Pela primeira vez na divisão de acesso, o Glorioso chegou ao G-4 - zona de acesso para a elite do futebol nacional.

A vitória fora de casa do Botafogo foi garantida ainda no primeiro tempo de partida no Couto Pereira. Aos 37 minutos, Chay fez cruzamento com categoria. Oportunista, Rafael Navarro completou de cabeça para as redes do goleiro Wilson. “Acho que a gente conseguiu dominar bem o jogo, fruto do nosso trabalho. O gol saiu de uma jogada que treinou. Feliz por ajudar o Botafogo com a cabeça dentro de campo”, vibrou o herói do triunfo botafoguense.

A posição do Botafogo na classificação com os três pontos somados no Paraná, porém, ainda é provisória. Para manter a quarta colocação, o alvinegro precisa ligar o secador, amanhã, e torcer por um tropeço do Náutico diante do Vitória, às 16h. Os pernambucanos estão a dois pontos do time carioca. Mesmo com a derrota, o Coritiba segue na liderança da Série B. Entretanto, o CRB pode tomar a ponta caso vença o Cruzeiro, também no domingo, por dois gols ou mais de diferença.