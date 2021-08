CB Correio Braziliense

Após a desistência da Venezuela, o Campeonato Sul-Americano de vôlei ganhou, ontem, novo formato de disputa e tabela. Agora, a competição marcada para Brasília entre 1º e 5 de setembro será disputada em pontos corridos, com jogos em turno único. A Seleção Brasileira terá um jogo por dia, com folga no sábado, na seguinte ordem: Peru, às 19h, Colômbia, às 19h, Chile, às 19h, e Argentina, às 10h. A transmissão será do SporTV.