Artilheiro do Flamengo, Gabigol estreia nas paradas musicais ao som de "Sei lá"

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Alexandre Vidal/Flamengo)

Pelo alto desempenho que vem realizando no Flamengo, dá pra dizer que Gabigol joga por música. O atacante rubro-negro tem números excelentes e marcou até aqui, 27 gols em 27 partidas. Mas tudo isso não é mais novidade. A surpresa desta segunda-feira (30/8), dia do aniversário de 25 anos do craque flamenguista, ficou por conta do lançamento da faixa musical “Sei lá”, produzida pelo beatmaker Papatinho, com participação do rapper Choji, onde o camisa 9 aparece rimando e se aventurando em uma possível nova carreira.

Sob a alcunha de “Lil Gabi”, assim como dentro das quatro linhas, a versão rapper de Gabriel Barbosa também empolgou os torcedores rubro-negros. “É por isso que os bico se incomoda/ Ando trajado, eu tô sempre na moda/ Se eu tô em campo, é certa a sua derrota”, diz trecho da participação do artilheiro flamenguista.



“Eu já estava com essa ideia na cabeça, de criar uma música, de poder participar de uma gravação. É algo que me chama muita atenção, gosto muito deste processo criativo e acredito que será um som muito fera. A galera vai se amarrar”, garantiu o artilheiro da Gávea na temporada.

Assista ao clipe oficial de "Sei lá"

Olhar para além dos campos

Em ritmo de festa, Gabigol também comemorou seus 25 anos inaugurando a sua loja virtual, onde comercializa seus produtos oficiais. Agora presente no mundo dos negócios e indústria musical, o atacante demonstra um olhar atento para além das quatro linhas.

Mais uma chance pela Seleção Brasileira

Gabigol foi convocado pelo técnico Tite para defender a Seleção Brasileira nos confrontos das Eliminatórias Sul-Americanas. O atacante pode voltar a campo nesta quinta-feira (2/9), no duelo diante do Chile, às 22h, no Estádio Monumental, em Santiago. Na sequência, a amarelinha enfrentará a Argentina, em 5 de setembro, em São Paulo, e fecha a data FIFA encarando o Peru, no dia 9, em Recife.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima