Brasil se aproxima da marca de 100 medalhas de ouro paralímpicas

A delegação brasileira chegou em Tóquio com a missão de quebrar o recorde de medalhas de ouro paralímpicas. Com os dois títulos conquistados no atletismo, nesta segunda-feira (30/8), nos Jogos Paralímpicos da capital japonesa, basta mais uma para o país atingir a meta estabelecida pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).

» Atletismo

Claudiney Batista, do lançamento de disco F56, não só conquistou o bicampeonato paralímpico, como também quebrou recorde da categoria, ao atingir 45.59m. Elizabeth Gomes, do lançamento de disco F53, deixou sua marca nos Jogos Paralímpicos. A brasileira alcançou 17.62m, quebrou o recorde da classe e faturou a dourada.

Vinicius Rodrigues, dos 100m T63, e Alessandro Rodrigo, do arremesso de peso F11, conquistaram a medalha de prata. Yeltsin Jacques avançou para a final dos 1.500m T11, já o compatriota da categoria Júlio César Agripino foi desqualificado ao se chocar com David Korir, guia do corredor Erick Kiptoo Sang.

Thalita Simplício, Lorena Spoladore e Jerusa Geber vão brigar por pódio nos 100m T11, prova que será disputada na manhã desta terça-feira (31/8). Jardenia da Silva, dos 400m T20, e Vanessa Cristina, dos 1.500m T54, também entram em cena pela final das respectivas categorias.

Poliana Jesus terminou o arremesso de peso F54 em sétimo lugar. Daniel Martins (5º) e Gustavo Henrique (6º) não foram para a final dos 400m T20, terminando na 5ª e 6ª colocação, respectivamente. Fabio Bordignon se despediu das Paralímpiadas em 5º lugar nos 100m T35, enquanto Edson Pinheiro desistiu de correr os 400m T38.

Ketyla Teodoro foi desclassificada das semifinais por irregularidade na corrida. Ela havia ficado em terceiro nos 400m T12.

» Natação

Pela primeira vez nas Paralimpíadas de Tóquio-2020, o Brasil não subiu ao pódio da natação. Cinco nadadores mais a equipe do revezamento 4x100m caíram na piscina, na manhã desta segunda-feira (30/8), pelas finais.

Daniel Dias, dos 50m costas S5, tentou conquistar a 28ª medalha, mas terminou em 5º lugar. O brasiliense Wendell Belarmino (200m medley SM11), Gabriel Melone (50m borboleta S6) e Maiara Barreto (100m livre S3) até se classificaram para a final, porém ficaram na 7ª colocação.

Andrey Garbe (100m costas S9), Talisson Glock (50m borboleta S6) e Douglas Materia (200m medley SM13) ficaram para trás na fase de classificação. Já Edênia Garcia (100m livre S3), Eric Tobeira (200m livre S4) e Marina Ribeiro (100m costas S9) desistiram de competir antes mesmo da largada.

O revezamento 4x100m livre masculino até 34 pontos fechou a participação do Brasil na natação. Ruiter Silva, Valnilton Filho, Talisson Glock e Phelipe Rodrigues fizeram uma boa prova, mas deixaram o pódio escapar ao terminarem em 4º lugar.

» Bocha

José Carlos Chagas e Maciel Santos se garantiram na final das classes BC1 e BC2, respectivamente. Os atletas venceram todas as partidas classificatórias. Evelyn Oliveira, do BC3, e Eliseu Santos, do BC4, também saíram vitoriosas no dia de Jogos.

Guilherme Moraes, do BC1, sofreu revés do russo Mikhail Gutnik, mas se redimiu ao superar o tailandês Subin Tipmanee. Já Evani Calado e Mateus Carvalho, ambos do BC3, Marcelo Santos, do BC4, e Natali Faria, do BC2, perderam os confrontos.

» Futebol de cinco

A Seleção masculina goleou os anfitriões japoneses, por 4 x 0, e se garantiu nas semifinais em busca do pentacampeonato paralímpico. O próximo e último confronto da fase de grupos será contra a França, na noite desta segunda-feira (30/8).

» Goalball

A Seleção feminina se redimiu diante do Egito e goleou as adversárias, por 11 x 1. Jéssica Vitorino foi a grande estrela da partida. A brasileira marcou oito gols, sendo que o último sacramentou a vitória verde-amarela. Com o resultado, as meninas avançaram para as quartas de finais.

» Vôlei sentado

As seleções masculinas do Brasil e Irã protagonizaram um jogo equilibrado, contudo o potente ataque iraniano foi determinante para a vitória, por 3 sets a 0. O próximo adversário brasilero será a Alemanha, na madrugada desta terça-feira (31/8). A equipe precisará vencer para avançar para próxima fase.

» Tiro com arco

O dia não foi bom para Jane Gogel, do composto, e Helcio Perilo, do W1. Os brasileiros se despediram de Tóquio sem chegar à final.

» Tênis de mesa

Bruna Alexandre é medalhista de prata da classe 10. A brasileira foi superada pela australiana Qian Yang na final, por 3 sets a 0.

» Tiro em cadeira de rodas

A brasileira Meircoll Duval perdeu para a japonesa Yui Kamiji, por 2 sets a 0, na segunda rodada. Com o resultado, a tenista se despediu dos Jogos Paralímpicos.

» Halterofilismo

Tayana Medeiros disputou a final da categoria até 86kg. No entanto, a brasileira conseguiu levantar 121kg na primeira tentativa e falhou nas seguintes. Assim, ficou em 5º lugar na classificação geral.

» Tiro esportivo

Alexandre Galgani entrou em ação na carabina de ar 10m em pé SH2. O atirador brasileiro fechou a fase classificatória na 22ª colocação, com 622 pontos, e ficou fora da final.

» Hipismo

Rodolpho Riskalla tentou conquistar a segunda medalha paralímpica no adestramento estilo livre classe 4. No entanto, terminou a apresentação com o cavalo Don Henrico em 5º lugar, ao somar 73.895 pontos.



