Seleção Masculina de Vôlei desembarca em Brasília para disputa do Sul-Americano

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)

Um novo ciclo olímpico se inicia com a disputa do torneio Sul-Americano de Vôlei, que acontece em Brasília, entre os dias 1 e 5 de setembro. A competição receberá, além da Seleção Brasileira, Argentina, Chile, Colômbia e Peru. Dona da casa, a delegação verde-amarela desembarcou na capital federal na manhã desta segunda-feira (30/8) e seguiu diretamente para o hotel Kubitschek Plaza, no Setor Hoteleiro Norte, onde ficará concentrada até o fim da competição.

Para a disputa do torneio continental, o técnico Renan Dal Zotto convocou 14 jogadores. Dentre eles, sete estiveram na campanha do 4º lugar em Tóquio-2020, como é o caso de Bruninho, Cachopa, Alan, Lucarelli, Lucão, Isac e Thales. Completam o plantel brasileiro: Aboubacar, João Rafael, Vaccari, Adriano, Flávio, Cledenilson e Maique

No coração da capital federal, o Ginásio Nilson Nelson será o palco da 34ª edição do Campeonato Sul-Americano Masculino. O Brasil é o atual e o maior campeão do torneio, com 32 títulos. A única vez em que não participou do campeonato foi em 1964, quando a Argentina sagrou-se campeã pela primeira e única vez até então.

Apesar da desistência da Venezuela, em decorrência da pandemia de covid-19, a expectativa é de um torneio equilibrado em solo candango. Disputado em turno único, as duas melhores equipes garantem vaga para a disputa do Mundial Masculino de Vôlei, que acontecerá na Rússia, em 2022.

O Brasil estreia no Sul-Americano diante do Peru, na quarta-feira (1/9), às 19h. No dia seguinte, pela 2ª rodada, encara a Colômbia, também às 19h. O terceiro compromisso será diante do Chile, na sexta-feira (3/9), às 19h, e encerra a participação no domingo (5/9), às 10h, diante da arquirrival Argentina.

Com a disputa do Campeonato Sul-Americano, a capital federal entra cada vez mais no radar esportivo. Depois de jogos de futebol pela Libertadores, agora é a vez do vôlei. “Brasília é o palco perfeito para a realização de grandes competições esportivas, já está inclusa no calendário nacional e internacional de várias modalidade”, comenta a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.



Confira a programação completa do Sul-Americano de Vôlei



1ª rodada

Quarta-feira (1/9) - Argentina x Colômbia, às 16h30 (SporTV 2)

Quarta-feira (1/9) - Brasil x Peru, às 19h (SporTV 2)



2ª rodada

Quinta-feira (2/9) - Chile x Peru, às 16h30 (SporTV 2)

Quinta-feira (2/9) - Brasil x Colômbia, às 19h (SporTV 2)



3ª rodada

Sexta-feira (3/9) - Peru x Argentina, às 16h30 (SporTV 2)

Sexta-feira (3/9) - Brasil x Chile, às 19h (SporTV 2)



4ª rodada

Sábado (4/9) - Colômbia x Peru, às 10h (SporTV 2)

Sábado (4/9) - Argentina x Chile, às 13h (SporTV 2)



5ª rodada

Domingo (5/9) - Brasil x Argentina, às 10h (TV Globo e SporTV 2)

Domingo (5/9) - Colômbia x Chile, às 13h (SporTV 2)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima