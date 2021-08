Brasil pode chegar ao centésimo ouro em Paralimpíadas nesta noite

MN Maíra Nunes

(crédito: Wander Roberto/CPB)

Após seis dias do início dos Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020, o Brasil está a apenas uma medalha de ouro de atingir a centésima douradinha paralímpica. Antes de começar os Jogos na Terra do Sol Nascente, o país havia subido 87 vezes ao lugar mais alto do pódio, e chegou a 99ª conquista com Beth Gomes na manhã desta segunda-feira (30/8). A paulista confirmou o favoritismo no lançamento de disco, na classe F52, com direito a novo recorde mundial da prova: 17,62m.

O velocista paranaense Vinícius Rodrigues ficou por apenas um centésimo de ser o responsável pela marca histórica do Brasil. Com o tempo de 12s05, ele ganhou a medalha de prata nos 100m da classe T63 (para amputados de membros inferiores com prótese). Anton Prokhorov, do Comitê Paralímpico Russo, levou o ouro com 12s04. Dessa forma, a expectativa é que a centésima medalha dourada do país saia na noite desta segunda-feira (30/8). De manhã, o país chegou a 35 medalhas nesta edição dos Jogos (12 ouros, 8 pratas e 15 bronzes), retomandoa 6ª posição do quadro geral de medalhas.

Foram necessárias 16 edições paralímpicas para o Brasil alcançar o feito. As primeiras conquistas verde-amarelas no evento ocorreram nos Jogos de Nova York e Stoke Mandeville, em 1984. Naquele ano, o hino brasileiro foi tocado sete vezes com representantes no lugar mais alto do pódio. O país ainda somou 17 medalhas de prata e quatro de bronze.

Nos Jogos Paralímpicos da Rio-2016, a delegação brasileira abocanhou 14 medalhas de ouro. Mas a campanha mais dourada em uma edição de Jogos Paralímpicos foi em Londres-2012, quando o país subiu 21 vezes ao lugar mais alto do pódio. O atleta que mais colaborou para alcançar a marca histórica foi Daniel Dias, com 14 ouros paralímpicos. Aos 33 anos, o nadador vive clima de despedida das Paralimpíadas nos Jogos de Tóquio, em que conquistou três bronzes até o momento.

Veja os campeões paralímpicos do Brasil em Tóquio-2020 até o momento

- Beth Gomes, ouro no atletismo (lançamento de disco classe F52)

- Claudiney Batista, ouro no atletismo (lançamento de disco na classe F56)

- Yeltsin Jacques, ouro no atletismo (5.000m T11)

- Silvânia Costa, ouro no atletismo (salto em distância T11)

- Petrúcio Ferreira, ouro no atletismo (100m rasos T47)

- Wallace Santos, ouro no atletismo (arremesso de peso F55)

- Gabriel Bandeira, ouro na natação (100m borboleta e prata nos 200m livre da classe S14)

- Wendell Belarmino, ouro na natação (50m livre da classe S11)

- Maria Carolina Santiago, ouro na natação (nos 50m livre da classe S13)

- Gabriel Araújo, ouro na natação (200m livre da classe S2)

- Alana Maldonado, ouro no judô na categoria até 70kg B3

- Mariana D’Andrea, medalha de ouro no halterofilismo até 73kg