Veja a programação das Paralimpíadas nesta segunda para terça-feira

JM Júlia Mano*

(crédito: Ale Cabral/CPB)

Os Jogos Paralímpicos de Tóquio-2020 entram na segunda e última semana de competições. Ainda na noite desta segunda-feira (30/8), o Brasil tem chances de alcançar a marca de 100 medalhas de ouro paralímpicas com as finais do ciclismo, a partir das 20h18 (horário de Brasília), seguido do atletismo, a partir das 21h30. O país está na 6ª posição do quadro geral com 35 pódios, sendo 12 no primeiro lugar, oito no segundo e 15 no terceiro.

Segunda-feira (30/8)

Atletismo - SporTV

21h30 - Salto em distância T47 (Michel Gustavo) - final

21h34 - Arremesso de disco F11 (Izabela Campos) - final

21h38 - 1.500m T11 (Yeltsin Jacques) - final

22h12 - Arremesso de dardo F56 (Raissa Machado) - final

22h30 - 100m T13 (Rayane Silva) - classificatórias

Natação - SporTV

21h07 - 400m livre S8 (Caio Oliveira) - classificatórias

Natação - Sem transmissão

21h20 - 100m livre S12 (Lucilene Sousa, Maria Carolina Santiago) - classificatórias

21h32 - 200m medley SM14 (João Pedo Oliveira, Gabriel Bandeira) - classificatórias

21h41 - 200m medley SM14 (Beatriz Carneiro, Ana Karolina Oliveira, Débora Carneiro) - classificatórias

22h02 - 50m costas SB2 (Bruno Becker) - classificatórias

22h11 - 50m costas SB3 (Patrícia Santos) - classificatórias

22h22 - 100m livres S7 (Laila Abate) - classificatórias

22h33 - 100m borboleta S10 (Phelipe Andrews) - classificatórias

22h36 - 100m livre S9 (Mariana Ribeiro, Cecília Araújo) - classificatórias

Futebol de cinco - SporTV

23h30 - Brasil x França (Masculino)

Ciclismo - Sem transmissão

20h18 - Contrarrelógio C5 (Ana Raquel Montenegro) - final

20h41 - Contrarrelógio C1 (Carlos Alberto Soares) - final

Ciclismo - TV Brasil 2 e TV Brasil Play

22h45 - Contrarrelógio H1-3 (Jady Martins Malavazzi) - final

Bocha - Sem transmissão

22h45 - BC2: Maciel Santos x Hiu Lam Yeung (Hong Kong) - quartas de finais

23h55 - BC3: Evelyn Oliveira x Scott McCowan (Reino Unido) - quartas de finais

Tênis de mesa - Sem transmissão

23h30 - Brasil x Japão (time masculino classes 6-7) - classificatórias

23h30 - Brasil x Austrália (time masculino classes 9-10) - classificatórias

Terça-feira (31/8)

Atletismo - Sem transmissão

0h15 - 100m T47 (Fernanda Yara) - classificatórias

Atletismo - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

7h25 - Salto em altura T63 (Flávio Reitz) - final

8h02 - 100m T11 (Thalita Simplício, Lorena Spoladore e Jerusa Geber) - final

8h10 - 100m T13 (Rayane Silva, se classificar) - final

8h18 - 100m T47 (Fernanda Yara, se classificar) - final

8h38 - 400m T20 (Jardenia Silva) - final

8h56 - 1.500m T54 (Vanessa Cristina) - final

9h33 - 400m T12 (Fabrício Júnior) - classificatórias

Natação - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

5h - 400m livre S8 (Caio Oliveira, se classificar) - final

5h21 - 100m livre S12 (Lucilene Sousa, Maria Carolina Santiago, se classificarem) - final

5h34 - 200m medley SM14 (João Pedo Oliveira, Gabriel Bandeira, se classificarem) - final

5h42 - 200m medley SM14 (Beatriz Carneiro, Ana Karolina Oliveira, Débora Carneiro, se classificarem) - final

6h04 - 50m costas SB2 (Bruno Becker, se classificar) - final

6h12 - 50m costas SB3 (Patrícia Santos, se classificar) - final

6h40 - 100m livres S7 (Laila Abate, se classificar) - final

6h46 - 100m borboleta S10 (Phelipe Andrews, se classificar) - final

Natação - TV Brasil e TV Brasil Play

7h14 - 100m livre S9 (Mariana Ribeiro, Cecília Araújo, se classificarem) - final

7h34 - Revezamento 4x100m misto livre até 49 pontos - final

Goalball - Sem transmissão

7h30 - Brasil x Turquia (Masculino)

Vôlei sentado - Sem transmissão

2h - Brasil x Alemanha (Masculino)

Bocha - Sem transmissão

1h20 - BC4: Eliseu Santos x Yuansen Zheng (China) - quartas de finais

4h - BC1: José Carlos Chagas x Daniel Perez (Países Baixos) - quartas de finais

5h15 - BC2: Marciel, se classificar - semifinal

5h15 - BC3: Evelyn Oliveira, se classificar - semifinal

6h40 - BC4: Eliseu Santos, se classificar - semifinal

6h40 - BC1: José Carlos Chagas, se classificar - semifinal

Ciclismo - Sem transmissão

1h47 - Contrarrelógio C5 (Lauro Chaman) - final

2h07 - Contrarrelógio C4 (André Grizante) - final

Tênis de mesa - Sem transmissão

1h - Brasil x Comitê Paralímpico Russo (time feminino classes 6-8) - quartas de finais

4h - Brasil x Coréia do Sul (time feminino classes 1-3) - quartas de finais

Tiro com arco - Sem transmissão

6h21 - Feminino individual W1 - eliminatórias

Rejane Silva x Victoria Rumary (Reino Unido)

7h46 - Feminino individual W1 (Rejane Silva, se classificar) - semifinal

8h42 - Feminino individual W1 (Rejane Silva, se classificar) - final

*Estagiária sob supervisão de Maíra Nunes