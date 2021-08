Como o pacote pesado de reforços do Corinthians muda patamar do Timão

VP VICTOR PARRINI*

O aniversário de 111 do anos Corinthians está chegando, mas quem ganhou presentes foi a nação alvinegra. A equipe do Parque São Jorge anunciou, de julho pra cá, quatro reforços de peso para a sequência do Campeonato Brasileiro. Nomes como Giuliano, Renato Augusto, Roger Guedes e Willian chegam para elevar o patamar do futebol corintiano e colocar o time de vez na briga por uma vaga à Libertadores da América.

A temporada do Timão começou em baixa, com eliminações no Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Vagner Mancini iniciou o ano no comando técnico, mas os resultados ruins o fizeram repassar a prancheta a Sylvinho. Porém, assim como o antecessor, o ex-lateral teve dificuldades para montar o elenco por falta de opções e até qualidade técnica.

No tabuleiro corintiano, pareciam faltar peças de criatividade e de poder ofensivo. Por meio de cortes de gastos no início do ano, venda e empréstimos de jogadores, a diretoria alvinegra diz ter conseguido aliviar parte das finanças e soube olhar com atenção para o mercado e buscou peças fundamentais para recolocar o Corinthians entre as principais equipes do cenário nacional.

A chegada de um badalado quarteto traz ânimo ao torcedor. Desde as estreias de Giuliano e Renato Augusto, o time conquistou três vitórias em sequência e pulou para a sexta colocação do Brasileirão, entrando de vez na briga por vaga na Libertadores. O feito tem o dedo, ou melhor, os pés dos recém-chegados.

Roger Guedes e Willian foram os dois últimos a anunciados. Logo, ainda não têm previsão para estrear. As oficializações elevam o patamar do time que começou o Brasileirão desacreditado e cotado para fugir do rebaixamento.

O Correio avalia que, com todos os jogadores à disposição, Sylvinho escale o Corinthians no sistema tático 4-3-3, com Cássio, Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Gabriel, Renato Augusto e Giuliano; Willian, Gustavo Mosquito e Roger Guedes. Com todos os reforços em boa forma física e técnica, garotos como Roni e Adson podem perder espaço, enquanto o meia Luan ficaria ainda mais distante de uma eventual titularidade.

Com o aumento de nível técnico, é possível comparar o atual elenco alvinegro com outros que marcaram época? Em 2012, o time campeão da Libertadores e Mundial contou com grandes jogadores, como Emerson Sheik, Danilo, Henrique, Ralf e Paulinho. Três anos depois, Malcom, Vagner Love, Guilherme Arana, Felipe e Jadson foram alguns dos personagens na conquista do hexacampeonato brasileiro.

Cássio, Gil, Fábio Santos e Renato Augusto estiveram em alguns desses elencos vitoriosos. Porém, hoje não contam com o mesmo vigor de momentos anteriores. Willian retorna ao Parque São Jorge depois de 14 anos. Portanto, também não vive o auge físico.

Apesar de especulações, a resposta do quarteto corintiano virá dentro de campo. A prova real é dentro das quatro linhas. O Corinthians se reforçou e vai em busca de grandes objetivos no Brasileirão.



