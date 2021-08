Paradinhas

CB Correio Braziliense

» São Paulo

O tricolor paulista anunciou, ontem, duas contratações para o restante da temporada: uma delas é o centroavante Calleri, com passagem pelo clube. O outro é o meia Gabriel Neves, sonho antigo do time tricolor.

» Ceará

Um dia depois de demitir o técnico Guto Ferreira, o Ceará fechou com Tiago Nunes para dar sequência ao trabalho do Vozão. O escolhido vem de dois trabalhos ruins, no Corinthians e no Grêmio, respectivamente.

» América-MG

O Coelho tirou da cartola a contratação do atacante argentino Mauro Zárate, com passagem pelo Boca Juniors. O jogador estava sem clube desde maio deste ano, quando teve o vínculo encerrado com o time.

» Grêmio

A era Maicon chegou ao fim, ontem, no Grêmio. O volante e o clube decidiram rescindir depois da derrota para o Corinthians por 1 x 0 no último sábado. A relação com o tricolor gaúcho durou seis temporadas.

» Seleção feminina

A CBF anunciou, ontem, que a seleção feminina de futebol fará dois amistosos com a Argentina em setembro, na primeira Data Fifa após a disputa dos Jogos de Tóquio, no Japão. As partidas serão disputadas na Paraíba.

» Seleção masculina

A Seleção deu início, ontem, à preparação para os duelos com Chile, Argentina e Peru pelas Eliminatórias em São Paulo, com somente 10 jogadores de linha. O zagueiro Marquinhos e o atacante Neymar chegam hoje.