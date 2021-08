Fluminense quebra jejum

CB Correio Braziliense

O Fluminense encerrou jejum de cinco jogos e respirou na luta contra o rebaixamento ao vencer, ontem, o Bahia, por 2 x 0, no Maracanã, pela 18ª rodada.

Os gols de Lucca, que defendeu o Bahia em 2019, e Bobadilla, nos acréscimos, fizeram o Fluminense chegar aos 21 pontos, abrindo três da zona de rebaixamento e do adversário desta noite, o Bahia, que está em 16º lugar.

A partida marcou a estreia do técnico argentino Diego Dabove no comando do Bahia, que tem sete derrotas e um empate nas últimas nove rodadas . Ele substituiu Dado Cavalcanti.

O jogo estava amarrado até aparecer a “lei do ex”, aos 35 minutos. Lucca cobrou falta de longe, encobriu a barreira e acertou o ângulo de Matheus Teixeira, abrindo o placar para o Fluminense. O goleiro ainda tocou com as mãos na bola.

Logo aos sete minutos do segundo tempo, Samuel Xavier cruzou rasteiro e Fred tirou de Matheus Teixeira com um leve desvio, mas o gol foi anulado.

Aos 51 minutos, Cazares cobrou falta, e Matheus Teixeira fez grande defesa. No rebote, Bobadilla aproveitou o bate e rebate dentro da área para chutar e ampliar o placar.

Fortaleza

No outro jogo de ontem, o Fortaleza não foi além do 0 x 0 contra o Cuiabá, no Castelão, no encerramento da rodada. O resultado não tirou o time comandado pelo técnico argentino Juan Vojvoda do terceiro lugar na corrida por vaga para a Copa Libertadores da América do ano que vem.