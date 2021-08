CB Correio Braziliense

O Corinthians oficializou a contratação do meia Willian, ex-Chelsea e Arsenal. O jogador da Seleção nas Copas de 2014 e 2018 chegará no Brasil quinta-feira, dia do aniversário de 111 anos do clube, e assinará contrato até 2023. Quero agradecer pelo esforço, diretoria, comissão técnica. Eu respeito demais essa torcida, o carinho que tem por mim. Estou de volta”, disse Willian, em uma conversa com o presidente Duilio Monteiro Alves nas redes sociais.