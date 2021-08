Seis brasileiros alcançam finais da natação em Tóquio 2020

AB Agência Brasil

Seis atletas do Brasil cairão na água do Centro Aquático de Tóquio na madrugada desta terça-feira (31), a partir das 5h (horário de Brasília), para participarem de cinco finais da natação na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Caio Amorim, Gabriel Bandeira, Lucilene Souza, Carol Santiago, Patrícia Pereira e Mariana Ribeiro representarão o país nas provas.

Caio Amorim conseguiu vaga na final dos 400 metros (m) livre masculino classe S8 com o tempo de 4min38s44. Ele foi o quarto colocado na prova e foi à final com o quinto melhor tempo. Já Gabriel Bandeira fez o sexto melhor tempo dos 200 m medley classe SM14, com 2min15s35. Ele foi o segundo colocado em sua bateria.

A prova dos 100 m livre feminino classe S12 teve duas brasileiras disputando e garantindo vaga na final. Lucilene Souza (1min01s61) e Carol Santiago (1min01s79) fizeram, respectivamente, o segundo e o terceiro melhores tempos das eliminatórias.

Já Patrícia Pereira vai à final dos 50 m peito classe SB 3. Ela fez 1min03s37, chegando em segundo lugar na bateria e garantindo o terceiro melhor tempo das eliminatórias. Mariana Ribeiro, por sua vez, aniquilou a marca das adversárias nos 100 m livre classe S9. Com 1min03s56, chegou em primeiro lugar na sua bateria e também no geral.