Maciel Santos vai à semifinal da bocha nas Paralimpíadas de Tóquio

Maciel Santos derrotou Hiu Lam Yeung, de Hong Kong, pelas quartas de final da bocha paralímpica pelo placar de 6 a 5 na noite da última segunda (30) na Paralimpíada de Tóquio (Japão). Agora, ele enfrenta o japonês Hidetaka Sugimura na semifinal, que acontece às 5h15 desta terça-feira (31).

Já Evelyn de Oliveira perdeu sua partida das quartas de final por 9 a 1 para o atleta britânico Scott McGowan.

A tranquilidade no olhar de quem tá na semifinal da #Bocha! Maciel Santos venceu por 6x5 YEUNG Hiu Lam, de Hong Kong.#ParalímpicoEmTóquio #JogosParalímpicos pic.twitter.com/yKrhtl3vC7 — Comitê Paralímpico Brasileiro -?????????????? (@cpboficial) August 31, 2021

Praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências severas, a bocha paralímpica consiste em lançar bolas coloridas o mais perto possível de uma bola branca.

Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio, e contar com ajudantes (calheiros), no caso dos atletas com maior comprometimento do movimento dos membros.