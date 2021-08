Seleção Masculina de Vôlei encara o Peru na estreia do torneio Sul-Americano

VP VICTOR PARRINI*

(crédito: Miriam Jeske/COB)

Brasília será o palco do retorno da Seleção Brasileira Masculina de Vôlei às quadras, depois da 4ª colocação dos Jogos de Tóquio-2020. Nesta quarta-feira (1/9), às 19h, no Ginásio Nilson Nelson, a amarelinha estreia no Campeonato Sul-Americano de Vôlei, diante do Peru. O confronto diante dos incas será o primeiro de quatro nesta edição do torneio continental.

A Seleção Brasileira desembarcou na capital federal na manhã da última segunda-feira (30/8), seguiu para o hotel e depois realizou, no palco da partida, as primeiras atividades visando o compromisso frente aos peruanos. O torneio sul-americano chega à sua 34ª edição e o esquadrão verde-amarelo é o maior campeão do certame, com 32 títulos. A única vez que não venceu, foi justamente quando não participou, em 1964.

Apesar da 4ª colocação nas Olimpíadas Tóquio-2020, o Brasil chega como franco favorito ao torneio, que também conta com a presença de Argentina, Chile e Colômbia. Dos 14 convocados pelo técnico Renan Dal Zotto, sete estiveram na disputa olímpica no Japão: Bruninho, Cachopa, Alan, Lucarelli, Lucão, Isac e Thales. Por outro lado, a outra metade é composta por caras novas, que brigam por espaço, como é o caso de Aboubacar, João Rafael, Vaccari, Adriano, Flávio, Cledenilson e Maique.

DF representado dentro de quadra

Cria do DF, o oposto Aboubacar é um dos atletas que buscam mostrar serviço neste novo ciclo olímpico. Ele comentou a sensação de poder jogar um torneio profissional em casa. “Estou bastante feliz porque é um sonho jogar na seleção e disputar um Sul-Americano em Brasília que é minha casa. Infelizmente não teremos público, mas é a realização de um sonho. É uma competição importante para o Brasil e está sendo uma grande honra”.

Contente pela oportunidade recebida, Aboubacar conta que o foco é ser campeão. “Estou aprendendo muito com os jogadores e a comissão técnica. Vamos entrar em quadra para sermos campeões. O Brasil sempre entra nas competições para ser campeão e esse é o nosso objetivo aqui na minha casa, que é Brasília”, ressaltou o oposto.

Fala, professor

À frente da Seleção em mais uma competição, o treinador Renan Dal Zotto comentou a importância de jogar bem o torneio continental. “O Sul-Americano é uma competição importante que classifica para o Mundial de 2022. Temos algumas seleções que estão um pouco atrás no ranking mundial e uma Argentina que está crescendo ano a ano, e que é uma das fortes candidatas a disputar o título do Sul-Americano com o Brasil”, avaliou o comandante brasileiro.



Adversário brasileiro na estreia, o Peru desembarcou no Distrito Federal no último domingo (29/8), antes mesmo dos donos da casa. Atualmente, os incas ocupam a 50ª colocação do ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB), e ficaram de fora dos Jogos Olímpicos Tóquio-2020. Eles chegam para surpreender na competição continental, a fim de, quem sabe, garantir uma vaga no Mundial Masculino, que será realizado na Rússia, em 2022.





Confira a programação completa do Sul-Americano de Vôlei



1ª rodada

Quarta-feira (1/9) - Argentina x Colômbia, às 16h30 (SporTV 2)

Quarta-feira (1/9) - Brasil x Peru, às 19h (SporTV 2)



2ª rodada

Quinta-feira (2/9) - Chile x Peru, às 16h30 (SporTV 2)

Quinta-feira (2/9) - Brasil x Colômbia, às 19h (SporTV 2)



3ª rodada

Sexta-feira (3/9) - Peru x Argentina, às 16h30 (SporTV 2)

Sexta-feira (3/9) - Brasil x Chile, às 19h (SporTV 2)



4ª rodada

Sábado (4/9) - Colômbia x Peru, às 10h (SporTV 2)

Sábado (4/9) - Argentina x Chile, às 13h (SporTV 2)



5ª rodada

Domingo (5/9) - Brasil x Argentina, às 10h (TV Globo e SporTV 2)

Domingo (5/9) - Colômbia x Chile, às 13h (SporTV 2)



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima