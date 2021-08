Rei Pelé é internado em São Paulo para exames de rotina

DQ Danilo Queiroz

(crédito: Frank Fife/AFP)

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, foi internado nesta terça-feira (31/8) em um hospital da cidade de São Paulo para passar por exames de rotina. Segundo a assessoria de imprensa do Rei do Futebol, os procedimentos médicos estavam previstos para o ano passado, mas não foram realizados devido à quarentena imposta pela pandemia do novo coronavírus.

Inicialmente, foi levantada a hipótese de internação após um desmaio. Porém, através de sua conta oficial no Twitter, o próprio Rei do Futebol desmentiu uma possível perda súbita de consciência. “Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, escreveu o ex-camisa 10.



Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo! — Pelé (@Pele) August 31, 2021

Nos últimos anos, Pelé passou por alguns problemas de saúde. Em 2019, ele passou alguns dias internados após sofrer infecção urinária na França. Em algumas aparições públicas, como no sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2018, na Rússia, o ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira usou cadeira de rodas e de andador para facilitar a locomoção.

Interação com CR7

Na manhã desta terça-feira (31/8), Pelé interagiu com Cristiano Ronaldo pelas redes sociais. O Rei do Futebol desejou um bom retorno do português ao Manchester United. “Não há sensação melhor do que conquistar o mundo e voltar para casa”, escreveu. “É sempre muito bom regressar a uma casa onde já fomos felizes... muito obrigado pelo seu apoio, Pelé", respondeu CR7.