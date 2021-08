Pia Sundhage convoca Seleção Feminina para amistosos contra a Argentina

DQ Danilo Queiroz

A Seleção Brasileira feminina fez, nesta terça-feira (31/8), a primeira convocação para o novo ciclo. De olho na sequência de dois amistosos contra a Argentina na Data Fifa, a técnica sueca Pia Sundhage convocou 23 atletas. O chamado foi o primeiro após a campanha nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Na competição, o time foi eliminado nas quartas de final para o Canadá, nos pênaltis.

A lista de Pia apresentou novidades. Das 23 jogadores convocadas, 12 não estavam no grupo de Tóquio. Seis são novidades e ganham sua primeira oportunidade com a sueca: a goleira Lorena, do Grêmio, as defensoras Katrine, do Palmeiras, Yasmin, do Corinthians, Lauren, do São Paulo, Bruninha, do Santos, além da meia Thaís. Delas, apenas Yasmin passou pelo time principal do Brasil.

No reinício do trabalho visando a Copa América de 2022 e as Olimpíadas de Paris-2024, Marta voltou a ser convocada. Pia ressaltou, ainda, que a zagueira Rafaelle e a atacante Bia Zaneratto — titulares do time — não foram chamadas por causa das restrições impostas pela pandemia de covid-19. As duas atletas atuam no futebol da China. Titular em Tóquio, a goleira Barbara ficou de fora da convocação.

“Precisamos fazer algumas coisas diferentes. Então, precisamos ter novas jogadoras para ver como elas se combinam. Essas novas atletas com as antigas pode ser uma fórmula de sucesso. Marta é uma jogadora muito importante, no passado, no presente, e vamos ver como ela estará no futuro”, ressaltou a sueca.

Amistosos

O Brasil aproveitará a Data Fifa para jogar duas vezes contra a Argentina. Foi contra as “hermanas”, inclusive, que Pia Sundhage iniciou a trajetória na Seleção, com uma vitória por 5 x 0, em 2019. Os clássicos serão disputados nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, na Paraíba. A primeira partida será em 18 de setembro, no Estádio Almeidão, na capital paraibana. Três dias depois, as duas seleções voltam a se enfrentar, desta vez, no Estádio Amigão, em solo campinense.

Veja a convocação

Goleiras: Leticia Izidoro (Benfica-POR), Aline Reis (Tenerife-ESP) e Lorena (Grêmio);

Defensoras: Tamires (Corinthians), Bruninha (Santos), Erika (Corinthians), Lauren (São Paulo), Daiane (Madrid CFF-ESP), Yasmim (Corinthians), Katrine (Palmeiras) e Antônia (Madrid CFF-ESP);

Meias: Marta (Orlando Pride-EUA), Andressinha (Corinthians), Angelina (OL Reign-EUA), Duda (São Paulo), Ivana Fuso (Manchester United-ING), Thaís (Palmeiras) e Ary Borges (Palmeiras);

Atacantes: Nycole (Benfica-POR), Debinha (North Carolina Courage-EUA), Kerolin (Madrid CFF-ESP), Geyse (Madrid CFF-ESP) e Ludmila (Atlético de Madrid-ESP).