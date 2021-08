Veja a programação das Paralimpíadas nesta terça para quarta-feira

JM Júlia Mano*

Na noite desta terça-feira (31/8), a delegação brasileira entra em ação nas Paralimpíadas de Tóquio-2020 embalada pela marca de 101 medalhas de ouros conquistadas em Jogos Paralímpicos. As finais da natação, atletismo, tiro com arco, ciclismo, tiro esportivo e as duas decisões pelo bronze na bocha podem deixar o Brasil ainda mais próximo de superar os 72 pódios conquistados na Rio-2016. Atualmente, a nação está na 6ª posição do quadro geral de medalhas, com 42 no total (14 ouros, 11 pratas e 17 bronzes).

Terça-feira (31/8)

Natação - SporTV

21h08 - 100m livre S6 (Talisson Glock, Gabriel Melone) - classificatórias

Natação - Sem transmissão

21h56 - 200m medley SM9 (Ruiter Silva) - classificatórias

22h34 - 50m livre S5 (Daniel Dias) - classificatórias

22h41 - 50m livre S8 (Cecília Araújo) - classificatórias

Atletismo - SporTV

21h42 - 100m T11 (Lucas Prado, Daniel Mendes, Felipe Gomes) - classificatórias

Atletismo - Sem transmissão

23h - 100m T53 (brasiliense Ariosvaldo Fernandes, o Parré) - classificatórias

23h15 - 100m T36 (Samira Brito, Tascitha Cruz) - classificatórias

Vôlei sentado - SporTV

22h - Brasil x Itália (Feminino)

Bocha - Sem transmissão

21h30 - BC2: Maciel Santos x Worawut Saengampa (Tailândia) - disputa medalha de bronze

22h40 - BC1: José Carlos Chagas x André Ramos (Portugal) - disputa medalha de bronze

Tiro com arco - Sem transmissão

21h51 - Feminino individual W1 - eliminatórias

Rejane Silva x Victoria Rumary (Reino Unido)

23h16 - Feminino individual W1 (Rejane Silva, se classificar) - semifinal

Tênis de mesa - Sem transmissão

22h - Brasil x Turquia (time feminino classes 9-10) - quartas de finais

Tiro esportivo - Sem transmissão

23h30 - 10m air rifle prone SH2 (Alexandre Augusto Galgani) - classificatórias

Quarta-feira (1/9)

Natação - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

5h14 - 100m livre S6 (Talisson Glock, Gabriel Melone, se classificarem) - final

Natação - TV Brasil e TV Brasil Play

6h31 - 200m medley SM9 (Ruiter Silva, se classificar) - final

Natação - SporTV, TV Brasil e TV Brasil Play

7h29 - 50m livre S5 (Daniel Dias, se classificar) - final

7h36 - 50m livre S8 (Cecília Araújo, se classificar) - final

Goalball - SporTV

5h45 - Brasil x China (Feminino) - quartas de finais

Atletismo - Sem transmissão

7h10 - 100m T36 (Samira Brito, Tascitha Cruz, se classificarem) - final

7h20 - 100m T53 (Aristovaldo Fernandes, se classificar) - final

8h - 100m T12 (Viviane Soares) - classificatórias

Atletismo - SporTV

9h12 - 100m T11 (Lucas Prado, Daniel Mendes, Felipe Gomes, se classificarem) - semifinais

Tiro com arco - Sem transmissão

0h12 - Feminino individual W1 (Rejane Silva, se classificar) - final

Ciclismo - Sem transmissão

0h20 - Corrida de rua H1-4 (Jady Malavazzi Martins) - final

Tiro esportivo - Sem transmissão

1h45 - 10m air rifle prone SH2 (Alexandre Augusto Galgani) - final

Tênis de mesa - Sem transmissão

7h30 - Brasil x Turquia (time feminino classes 9-10, se classificarem) - semifinais

